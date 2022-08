Agentes de la Seguridad del Estado intimidan a madre de activista cubano

Adelth Bonne Gamboa Foto © Facebook / Adelth Bonne Gamboa

El activista Adelth Bonne Gamboa denunció que agentes de la Seguridad del Estado intimidaron a su madre en su centro de trabajo.

Bonne Gamboa dijo a Radio Televisión Martí que dos agentes de la policía política cubana abordaron a su madre para informarle sobre las consecuencias que su hijo podría sufrir si continúa publicando comentarios negativos sobre el régimen en las redes sociales.

“El jueves pasado se presentaron en el trabajo de mi mamá, en el que lleva 26 años sin ningún tipo de problema, los represores Osvaldo y Alberto, dos agentes de la Seguridad del Estado que me han interrogado y que han estado acosándome. La visita fue para 'cariñosamente' sugerirle a mi mamá que me aconseje para que deje de hacer lo que estoy haciendo porque estoy cometiendo delito”, denunció el activista.

Los agentes advirtieron a su madre que con la próxima entrada en vigor del nuevo Código Penal Bonne Gamboa podría ir a la cárcel

“Que yo voy a ir a la cárcel, que tienen prueba de que a mí me financian para que haga las denuncias que hago. Ellos me acosan por las relaciones que tengo, porque todas mis amistades, la gran mayoría, son opositores a la dictadura”, comentó.

El activista lamenta el estado de nerviosísimo con que su madre ha quedado tras la visita de los agentes.

“Mi mamá está obviamente muy asustada. Eso es una falta de respeto. Yo no sé qué tienen ellos en estos días que están desesperados acosando a todo el mundo. Decirle a una madre que su hijo va a ir preso no es una forma sutil ni amorosa, es una forma de amenaza”, precisó.

Además, el activista reivindicó la legitimidad de su posición política y la labor que realiza como parte de la sociedad civil cubana.

“Yo no considero que lo que estoy haciendo es un delito porque decir la verdad de lo que pasa en Cuba, de que el socialismo de Cuba es una m**rda, que la dictadura tiene que caer, que hay que poner derechos humanos, que son unos ineptos, decirlo en redes sociales, compartir todas las denuncias y exigir la libertad de los presos políticos para mí no es delito. Y si para ellos es delito, estoy dispuesto a asumir lo que venga porque son una dictadura y se puede esperar cualquier cosa”, concluyó.

A finales de junio, Bonne Gamboa, a quien las autoridades cubanas acusan de recibir financiamiento extranjero, sufrió un derrumbe parcial en el techo de su vivienda, del que él y su abuela escaparon vivos de milagro, aunque la anciana sufrió lesiones que no revisten gravedad.

“Tal vez muchos no lo saben, pero yo vivo solo con mi abuela de 98 años y hoy estamos vivos gracias todo lo que me administra...”, dijo el activista en un post de Facebook en el que relató lo sucedido y se explicó la suerte de ambos gracias a la “protección” que le brindan sus creencias.

En una publicación en la que compartió imágenes de los escombros caídos en el interior de su vivienda y de su nonagenaria abuela, el joven agradeció la buena fortuna de ambos al derrumbarse parte de la techumbre de la habitación que comparten.

“En la madrugada de las lluvias, en lo que dormía (justo a las 2: 38 am), me desperté con una corazonada o algo raro que sentí... No le di importancia y seguí durmiendo... A los 5 minutos sentí como si hubieran tocado la puerta de la casa, un solo golpe, un golpe seco...”, describió el instante previo al desprendimiento de parte del techo de la habitación.

En febrero, el activista fue víctima de un asalto con arma blanca en La Habana, en el que fue despojado de varias de sus pertenencias.

“Nunca había pasado por eso, nunca nadie me había puesto un cuchillo de unos 40 cm en mi garganta y en mi barriga, no pude correr, no pude gritar..... Cuando me di cuenta el tipo ese estaba arriba de mí, apuntándome y diciendo que si corría o gritaba me iba a matar...”, refirió el joven activista en su perfil de Facebook sobre el asalto del que fue víctima la víspera, cuando se dirigía de noche a su casa, en la esquina de las calles Buenos Aires y Magnolia, en la capital cubana.

En su publicación dijo que “con lo único que me quedé fue con mi teléfono y la ropa que traía puesta, se llevó mi gorra, mis audífonos, mi cartera con las tarjetas, el dinero y mi carnet de identidad”.

Cuando el asaltante se marchó “caminando con su cuchillo en la mano”, él salió corriendo hasta un grupo de policías que había justo a una cuadra, en la Vía Blanca y San Julio, “para que vinieran a donde yo estaba porque aún podía ver con la vista al tipo que me había asaltado”, contó.

“Con decirles que ellos ni corrieron, cuando llegaron a donde yo estaba, ya el tipo había doblado por una esquina y lo seguí corriendo yo, porque los policías (eran más de diez) iban trotando... Yo llegué primero que ellos y ya no estaba por todo eso”, relató.