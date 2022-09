Estado cobrará más de 3 millones de pesos a vecinos por reparar edificio del Vedado

Los vecinos del edificio de la calle 6, entre 1era y 3era, en el Vedado, deben pagar más de tres millones de pesos a la Dirección Municipal de Vivienda de Plaza de la Revolución por la reconstrucción de una escalera que sustituya la existente y que no ponga en riesgo sus vidas.

"Todavía no me pueden decir la cifra exacta que tendríamos que pagar los vecinos, entre 30 apartamentos. El jueves pasado me habían dicho que más de un millón de CUP. Hoy nos dijeron que en realidad está por los 3 400 000 CUP", escribió en Facebook la cubana Nara Miranda Lorigados.

Captura de pantalla de Facebook

La mujer lleva desde 2021 intentado que las autoridades cubanas sustituyan la escalera del edificio donde vive con sus hijos y que se encuentra en peligro de derrumbe.

Este jueves se presentó en la oficina de Vivienda donde la atendió una funcionaria y quien le comunicó la cifra estimada que deberían pagar los residentes para tener una nueva escalera, pero que ni pagando todos pueden garantizar la obra, porque no tienen acero para acometer la inversión.

"Han dejado que el edificio llegue al punto en que necesita una reparación capital y que hay que demoler una escalera, y ahora resulta que en el país no hay acero ni para una escalera pequeña de 5 niveles... y distintas brigadas constructoras se han ido negando a hacer el trabajo, porque el edificio está demasiado destruido, y es demasiado complicado... Han pasado casi 10 meses, (con el CUP desvalorizándose cada día), y no han podido ni decirnos con exactitud cuánto hay que pagar", abundó.

Estado de deterioro de la escalera del edificio / Foto: Nara Miranda Lorigados

De acuerdo con un vecino que acompaño a Miranda Lorigados, cuando en la década del 70 del pasado siglo se construyó el edificio las autoridades se comprometieron a realizar una reparación del mismo por períodos de cinco años, porque se trataba de un sistema experimental yugoslavo de estructuras prefabricadas.

"La respuesta de la funcionaria fue que ella trabaja ahí hace pocos años y que no sabe nada de eso", destacó Miranda Lorigados.

Otras dos alternativas para beneficiar a los vecinos del edificio son apuntalar la escalera en peligro de derrumbe o construir una temporal, sin embargo la falta de recursos y voluntad impiden tomar una decisión.

"Quizás puedan apuntalar, porque como eso es por emergencia, lo paga Vivienda, cuando tiene presupuesto. Eso tiene que coincidir con que SECONS o alguna otra instancia autorizada, tenga madera. Estoy agotada", finalizó la mujer.

Las constantes denuncias de Nara Miranda Lorigados sobre el estado en que se encuentra la escalera del edificio y el peligro para las vidas de todos los vecinos han permitido cuestionar la capacidad de respuesta de una institución como la dirección de Vivienda en Plaza de la Revolución.

El constante ir y venir, la falta de interés por parte de los funcionarios y las respuestas inconclusas a las preguntas de los residentes casi llegan al límite de la desesperación.