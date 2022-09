Reparan escuela primaria afectada por explosión de Hotel Saratoga

Escuela primaria Concepción Arenal, dañada por explosión en Hotel Saratoga Foto © ACN/ Ana Fernández de Lara López

La escuela primaria Concepción Arenal, afectada severamente por la explosión del Hotel Saratoga en mayo de este año, fue completamente restaurada y está lista para recibir a sus 398 alumnos el 5 de septiembre próximo, cuando comience el curso escolar.

Jorge Montero Nuviola, director de la institución educativa ubicada en La Habana Vieja, dijo a la oficialista Agencia Cubana de Noticias (ACN) que, además de las acciones constructivas, los trabajadores y docentes del centro priorizaron las labores de limpieza, enfocadas en ofrecer a los niños una mejor protección contra el COVID-19 y el dengue.

Montero Nuviola aseguró que los estudiantes tienen garantizada la base material del estudio, incluidos los libros de texto y las libretas, y que en julio pasado se comercializó el uniforme escolar. Asimismo explicó que contarán con la atención de grupos de especialistas, encargados de velar por la evolución psicológica de los niños.

Durante la última semana el trabajo estuvo enfocado además en la preparación metodológica de los profesores. Keila Espinosa Janeiro, maestra de uno de los grupos afectados durante la terrible explosión afirmó que estaba deseando regresar a las clases y reencontrarse con sus alumnos.

El siniestro del Hotel Saratoga, ocurrido el 6 de mayo de 2022, dañó también buena parte de la estructura, el entramado de madera, la carpintería de ventanas y puertas, las cornisas, las pinturas y los vitrales. Asimismo causó heridas a cinco niños, en tanto el resto fue evacuado por los bomberos de forma inmediata hacia el Capitolio.

Varios videos que circularon por esa fecha en redes sociales mostraron las afectaciones a la institución educativa, cuyas ventanas y puertas colapsaron, así como los materiales de estudio pegados a las paredes, las mesas y las sillas. En las aulas quedaron tiradas las pertenencias de los menores, quienes no tuvieron tiempo para recoger sus mochilas o libros.

Pocos días después comenzaron las labores de reparación de la escuela, que en un inicio tuvo un tiempo previsto de tres semanas. Alexis Gómez González, jefe de brigada perteneciente a la Empresa Constructora de Obras de Arquitectura 53, destacó que en la reparación del centro educativo trabajaban más de 40 obreros, divididos en los tres niveles del edificio.

Aclaró que en esa etapa inicial de la obra, el equipo lo conformaron enchapadores, electricistas, ayudantes y albañiles, quienes iniciaron las labores constructivas de forma simultánea en todos los pisos de la escuela primaria.

La explosión, causó además fuertes trastornos psicológicos a los alumnos, profesores y los padres. Uno de ellos fue Arisnorbis Gondres Félix, padre de una hembra y un varón quien experimentó el horror de saber a sus hijos en peligro.

“Se nos salió el corazón, porque creímos que se había derrumbado la escuela de los niños”, relató Gondres Félix, que se encontraba junto a su esposa en la casa en el momento del trágico incidente. Ambos decidieron salir de inmediato y emprender por separado la búsqueda de los niños que, afortunadamente tuvo un final feliz.

También conmovió a todos la historia de Kamil Llanez Perdomo, de 12 años, quien en medio del trágico accidente ayudó a su maestra a evacuar a los estudiantes más pequeños. "En mi aula no hubo heridos, pero a mi alrededor vi compañeritos ensangrentados y adoloridos y eso me afectó muchísimo. Son imágenes que creo no voy a olvidar nunca. Ayudé a la maestra en la evacuación, por eso fuimos de los últimos en salir", detalló el niño.