Imaray Ulloa agradece acogida del público al presentar concierto de Jacob Forever y Alexander

Imaray Ulloa junto a Bonco Quiñongo, Franjio y DJ Yus Foto © Instagram / Imaray Ulloa

Un gran concierto como el de la noche de este 2 de septiembre en el Watsco Center con Jacob Forever, Alexander Delgado y Nando Pro necesitaba ser presentado por todo lo alto.

Imaray Ulloa fue una de las encargadas de animar el comienzo de la noche junto al humorista Bonco Quiñongo, el presentador de radio Franjio y DJ Yus.

“Me encanta ponerme metas y cumplirlas. Me encanta desarrollarme y crecerme en mi trabajo. Me encanta unirme a personas talentosas que me guíen y me enseñen. Qué lindo recibimiento del público, qué feliz me sentí. Gracias”, compartió Imaray en su perfil de Instagram junto a varias imágenes de esa noche.

Con un “mano pa´arriba todas las mujeres tóxicas” se recibió a la influencer en el escenario al que llegó moviendo la cintura a ritmo de su último tema musical “Tóxica”.

“No lo puedo creer, yo la única mujer aquí rodeada de hombres”, comenzó diciendo Imaray a sus compañeros en tarima.

“Pa´ que tú veas lo tóxica que eres”, le respondió Bonco Quiñongo para desatar una vez más el movimiento de cintura de la actriz, mientras DJ Yus aseguraba que “no eres la única mujer, eres la única tóxica encima del escenario”.

Imaray dio rienda suelta a su personaje de mujer tóxica y confesó a los presentes que estaba muy feliz de estar allí, y sobre todo porque venía a defender la posición de la mujer, pero cuando aclaró las posiciones a las que se refería desató las risas entre todos los presentes.

La influencer ofreció además algunos “consejos” para entender a las féminas, aunque sus ideas terminaron evidenciando que se trata de un asunto muy complejo.

Para la noche Imaray lució un vestido largo con dos aberturas al frente y detalles en dorado, con el cual lucía espectacular.

Y claro, estuvo muy bien acompañada por su novio Fabián, que estuvo allí para ella en todo momento.

Captura Instagram / Imaray Ulloa

La actriz disfrutó al máximo del concierto de Jacob Forever y Alexander Delgado y como el resto de los presentes se sumó al coro de “Patria y Vida” y al deseo de libertad para Cuba.

Captura Instagram / Imaray Ulloa

Los cantantes se aseguraron de poner a bailar a su público y hacerlos recordar cada uno de los temas con que Gente de Zona comenzó a hacer historia dentro del género urbano.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.