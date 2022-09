Activista cubano pide ayuda para operar a su hijo en La Habana

Yoel Acosta Gámez Foto © Facebook / Yoel Acosta Gámez

El activista cubano Yoel Acosta Gámez pidió ayuda para trasladarse desde Guantánamo a La Habana y operar a su hijo de siete años que padece de hidrocele (un tipo de inflamación del escroto que ocurre cuando se acumula líquido en el recubrimiento delgado que rodea el testículo).

Acosta Gámez vive en una localidad de Baracoa conocida como Bermejal, en el extremo oriental de la isla, y desde hace al menos cuatro años ha intentado operar al menor, que sufre también de una hernia asociada a la enfermedad.

Según cuenta, en ese territorio de Cuba no cuentan con las condiciones materiales para realizar la intervención quirúrgica y una enfermera amiga de la familia le sugirió que se trasladaran fuera de la provincia y gestionaran el tratamiento por su cuenta.

El activista cubano asegura que un médico de La Habana se ofreció para realizar la intervención quirúrgica, pero no cuenta con los fondos económicos para asumir el viaje y la estancia.

"Debo viajar a La Habana, para operar a mi hijo, un niño inocente que no tiene nada que ver con mi activismo político ni mi oposición al régimen; pero la economía que tengo no me alcanza", explicó.

El guantanamero explicó que el viaje deben realizarlo con urgencia porque se compromete la salud reproductiva del menor de edad.

"Se lo vamos a agradecer. Cualquier ayuda va a ser bienvenida. Lo necesito", agregó.

Las personas que deseen ayudar puede ponerse en contacto con el padre del niño a través de su teléfono móvil +5351915529.

Acosta Gámez explicó que hace unos cuatro años intentaron operar a su hijo, pero en ese momento y con todos los análisis completados, le informaron que no había anestesia. Después vino la pandemia del coronavirus y se atrasó la operación y ahora mismo la situación es mucho más crítica.

Asimismo, culpó al régimen comunista de impedirle trabajar libremente y obtener los ingresos económicos que necesita para costear el viaje a La Habana.

Tras la publicación de Acosta Gámez en las redes sociales, varios activistas por los derechos humanos han impulsado una iniciativa para que se reúnan los fondos.

"¿Algún médico en Cuba, urólogo, que me pueda ayudar con este caso?", preguntó en Facebook el galeno Alexander Jesús Figueredo Izaguirre.

Por su parte, el activista y periodista Yulier Suárez criticó que no haya combustible para las ambulancias, pero sí para mantener la represión de la policía.

La crítica situación del sistema sanitario en Cuba es cuestionada por ciudadanos y la sociedad civil independiente, que ven cómo se desmonta cada vez más el mito acerca de la potencia médica de la isla.

Tras la pandemia los casos de dengue y otras enfermedades se han multiplicado considerablemente, mientras que los hospitales y centros de asistencia sanitaria no tienen recursos ni insumos para atender dolencias y asumir tratamientos.