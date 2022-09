Fallece motorista en accidente de tránsito en Cuba

Un accidente de tránsito ocurrido este viernes en la Carretera Central, en las inmediaciones del asentamiento rural Cuatro Caminos de Yareyal, en Holguín, dejó como saldo un motorista fallecido, según reportes en redes sociales.

“Desconozco las causas. El ETZ chocó con el muro de concreto y falleció. Epd”, escribió en el grupo de Facebook Accidentes Buses & Camiones el internauta que dio cuenta del siniestro.

(Fuente: Captura de Facebook/Accidentes Buses & Camiones)

En la citada red social, varios usuarios identificaron al fallecido como “Maikel”, quien “trabajaba en la empresa avícola y que vivía en Cuatro Caminos".

No están claras las causas del fatal accidente. Algunos internautas presumen que el chofer pudo haberse quedado dormido al volante, mientras que otros conjeturan que pudo influir el exceso de velocidad o que el conductor estuviera bajo la ingestión de bebidas alcohólicas.

“Según me cuentan era un muchacho de 30 años que estaba ebrio e iba echando competencia y llevaba una mujer pero a ella no le pasó nada malo. El vehículo se salió de la carretera y se impactó contra el pilote de concreto. Triste consecuencia la que llevó. Por favor, tomen conciencia los motoristas y choferes para que no haya que lamentar más casos como este", observó un comentarista.

Al cierre de esta nota no han trascendido otros detalles sobre el siniestro.

Se trata del segundo motorista que fallece esta semana en la isla en un accidente de tránsito, pues el conductor de una moto falleció en la madrugada del jueves 8 de septiembre en la localidad de Piedrecita, en el municipio Carlos Manuel de Céspedes, en Camagüey.

“Esto fue en Piedrecita, Camagüey. Un fallecido, el de la moto. El otro carro se dio la fuga. Todo parece indicar que es un carro moderno, pues dejó en el hecho un pedazo de la defensa. EPD y mis condolencias para familiares y amigos. Ojalá que cojan al chofer del carro, porque dejar a un ser humano muerto y seguir como si fuera un animal, eso no tiene perdón de Dios”, escribió el jueves en el referido grupo la internauta que dio cuenta de ese otro siniestro.

Los accidentes de tránsito en Cuba provocaron en el primer semestre de este año un total de 346 muertes, según datos oficiales.

Entre las causas principales del incremento de la accidentalidad en la vía pública están las indisciplinas de los choferes, el mal estado técnico de los coches y las malas condiciones de calles y carreteras, según autoridades de la isla.