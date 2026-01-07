La cantante cubana La Diosa protagonizó un momento tan inesperado como viral en El Rancho de Destino, el reality show que transmite las 24 horas en YouTube. Durante una jornada junto al río, la artista se resbaló, perdió el equilibrio y terminó cayendo al agua, provocando primero un susto entre sus compañeros y luego muchas risas.

Todo ocurrió en cuestión de segundos. La Diosa intentaba entrar al agua cuando resbaló y cayó de golpe, justo frente a Brayan “El Joker” y otra participante que se encontraban muy cerca. Ambos corrieron enseguida a ayudarla, pero la cantante ya se reía del incidente, asegurando que estaba bien. El momento quedó grabado por las cámaras del programa y, como era de esperar, se hizo viral en pocas horas.

En redes sociales, las reacciones no tardaron en multiplicarse. Algunos seguidores mostraron preocupación por la artista —“Díganme que ella está bien”, escribió una fan—, mientras otros se lo tomaron con humor, compartiendo memes y bromas sobre la escena.

También hubo quienes advirtieron sobre el riesgo del accidente, señalando lo resbaladizo del terreno. “Fuera de relajo, menos mal que no se dio en la cabeza, eso pudo ser grave”, comentó un usuario. Por suerte, todo quedó en un susto y un buen rato de risas entre los presentes, que siguieron bromeando incluso después de ayudarla a levantarse.

Fiel a su carácter alegre, La Diosa continuó en el programa con total normalidad y sin perder la sonrisa. Su paso por El Rancho de Destino sigue dejando momentos espontáneos y divertidos que conquistan a la audiencia. La cantante fue la gran sorpresa de esta edición, donde compite junto a otros 15 participantes por un premio de 50 mil dólares y un automóvil valorado en 80 mil.