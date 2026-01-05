Ver más

La Diosa de Cuba sorprendió a todos al convertirse en una de las participantes de El Rancho de Destino, el nuevo reality que promete dominar las redes este inicio de año. Su entrada fue toda una sorpresa, mantenida en secreto hasta el estreno del programa, que se transmite en vivo las 24 horas por YouTube.

Justo antes de entrar en el rancho, la cantante protagonizó un momento muy emotivo al despedirse de su hija Reychel y de su esposo, Rey El Mago. En un video compartido por la cuenta oficial de Destino Tolk, se ve a la artista abrazando a su niña y dándole unas palabras que han derretido a todos los fans.

“No llores, eres la hija de La Diosa, y te quiero ver fuerte y apoyando a mamá. Cuando seas grande tienes que ser como mamá siempre: la mejor. Te amo. Nos vemos en 34 días”, le dijo la intérprete, mientras la pequeña intentaba contener las lágrimas. La escena, grabada de noche antes de su partida, se ha vuelto viral por su ternura y autenticidad.

Antes de subir al vehículo, La Diosa también se despidió de Rey El Mago con un beso y un “te amo” que resumió su complicidad de siempre. Su esposo, que la ha acompañado en cada paso de su carrera, la despidió con orgullo y estará al pie del cañón apoyándola en este nuevo proyecto.

Ahora, la artista ya forma parte del grupo de influencers que compiten por un Corvette y 50 mil dólares en El Rancho de Destino. Con su carisma y su carácter arrollador, todo apunta a que La Diosa dará mucho de qué hablar en esta nueva aventura donde, sin duda, la cubanía ya brilla con fuerza.