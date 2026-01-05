La Diosa de Cuba sorprendió a todos al convertirse en una de las participantes de El Rancho de Destino, el nuevo reality que promete dominar las redes este inicio de año. Su entrada fue toda una sorpresa, mantenida en secreto hasta el estreno del programa, que se transmite en vivo las 24 horas por YouTube.
Justo antes de entrar en el rancho, la cantante protagonizó un momento muy emotivo al despedirse de su hija Reychel y de su esposo, Rey El Mago. En un video compartido por la cuenta oficial de Destino Tolk, se ve a la artista abrazando a su niña y dándole unas palabras que han derretido a todos los fans.
“No llores, eres la hija de La Diosa, y te quiero ver fuerte y apoyando a mamá. Cuando seas grande tienes que ser como mamá siempre: la mejor. Te amo. Nos vemos en 34 días”, le dijo la intérprete, mientras la pequeña intentaba contener las lágrimas. La escena, grabada de noche antes de su partida, se ha vuelto viral por su ternura y autenticidad.
Antes de subir al vehículo, La Diosa también se despidió de Rey El Mago con un beso y un “te amo” que resumió su complicidad de siempre. Su esposo, que la ha acompañado en cada paso de su carrera, la despidió con orgullo y estará al pie del cañón apoyándola en este nuevo proyecto.
Ahora, la artista ya forma parte del grupo de influencers que compiten por un Corvette y 50 mil dólares en El Rancho de Destino. Con su carisma y su carácter arrollador, todo apunta a que La Diosa dará mucho de qué hablar en esta nueva aventura donde, sin duda, la cubanía ya brilla con fuerza.
Preguntas frecuentes sobre la participación de La Diosa en El Rancho de Destino
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Quién es La Diosa de Cuba y por qué es relevante su participación en El Rancho de Destino?
La Diosa de Cuba es una reconocida cantante cubana que ha ganado popularidad por su estilo auténtico y su presencia en redes sociales. Su participación en El Rancho de Destino es relevante porque aporta carisma y cubanía al reality, además de atraer a un público interesado en su vida personal y profesional.
¿Qué es El Rancho de Destino y cuál es su formato?
El Rancho de Destino es un reality show transmitido las 24 horas por YouTube, donde 16 concursantes de diferentes países conviven y compiten por un Corvette de 80 mil dólares y 50 mil dólares en efectivo. El programa incluye competencias, juegos y alianzas, y promete ser una mezcla de humor, drama y contenido viral.
¿Qué momento emotivo protagonizó La Diosa antes de entrar al reality?
Antes de entrar al reality, La Diosa protagonizó un emotivo momento al despedirse de su hija Reychel, a quien le dedicó palabras de aliento y amor, destacando la importancia de ser fuerte y apoyar a su madre. La despedida se volvió viral por su carga emocional y autenticidad.
¿Quiénes son algunos de los otros participantes cubanos en El Rancho de Destino?
Además de La Diosa, otros participantes cubanos confirmados para El Rancho de Destino incluyen a Kenny Robert, Brayan El Yokel, Brayansito, Gino Montalvo (Oyacito), Fiu Fiu y Roselin Linares. Estos influencers prometen aportar energía, humor y sabor cubano al programa.
¿Cuál es el premio para el ganador de El Rancho de Destino?
El ganador de El Rancho de Destino recibirá un Corvette deportivo valorado en 80 mil dólares y 50 mil dólares en efectivo. Este atractivo premio es uno de los más llamativos entre los realities creados fuera de las grandes cadenas televisivas.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.