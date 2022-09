Director de la Casa de la Música niega censura contra El Niño y La Verdad

El Niño y La Verdad y director de la Casa de la Música de Galiano Foto © Facebook / Manuel D La Cruz y Vladimir Luis Vasallo

Vladimir Luis Vasallo, director de la Casa de la Música de Galiano, desmintió que Emilio Frías, líder de la orquesta El Niño y la Verdad, hubiera sido víctima de censura en su concierto del pasado 10 de septiembre en esa instalación, e indicó que “una serie de eventos que violaron la disciplina del lugar” motivaron el incidente que se ha vuelto viral.

En una publicación en su perfil personal, Vasalló calificó de “manipulación mediática” la versión que ha trascendido del incidente y subrayó que el artista irrespetó los horarios pactados de apertura y cierre del concierto.

“Se sucedieron una serie de eventos que violaron la disciplina de nuestro centro y el contrato con el artista, al no comenzar ni finalizar en los horarios pactados, pasadas las 3am, hora en que está establecido el cierre de la institución”, indicó el directivo, quien relató que el intérprete "hizo caso omiso y comenzó a manifestarse de manera irrespetuosa” cuando empezaron a hacerse señales de que acabara ya.

“Se le hizo al artista un llamado enérgico al orden, que ignoró. Trató de manipular al público y utilizó expresiones ofensivas para cualquier revolucionario”, añade la publicación.

“Hubo que tomar la medida de retirar de nuestra instalación al sonidista de la agrupación, ya que nuestra casa es una entidad estatal, que responde a la política cultural de nuestro país. Nos asiste el derecho de hacer valer y defender nuestra institución. Por ello insistimos en la necesidad de que se cumpla lo pactado, se preserve el orden y se respete al público”, escribió Vladimir Luis Vasallo.

Facebook / Valdimir Luis Vasallo

En el segmento final de su texto el directivo quiso "aclarar" que la agrupación no fue censurada y aseguró que solo intervinieron para "hacer valer la disciplina" del centro.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el momento en que un técnico de audio que se negaba a apagar los equipos de amplificación fue sacado del lugar por un guardia de seguridad que cargó al hombre para sacarlo del recinto.

“Que la gente te vea apagándolo. Se acabó. Túmbalo si quieres ahora”, dijo Emilio Frías mientras los ánimos se caldeaban en el área de sonido.

En el video, que corrió como pólvora, se vio a un hombre con pulóver azul negándose a que manipularan los controles de audio y a otro de camisa blanca de mangas largas haciendo señas de que se había acabado ya el concierto.

“Y si van a hacer eso, vuelvo y les digo, si se van a poner así, no me inviten más. No me llamen más y sáquenme de todos lados, sáquenme de la televisión sáquenme de la radio, de donde único no me van a poder sacar es del corazón de todos los cubanos", comentó el intérprete, visiblemente molesto.

En las últimas horas el incidente ha generado multitud de palabras de apoyo al cantante. En el listado figuran, entre otros la cantante Yeny Valdés, el humorista Ulises Toirac y el dramaturgo Yunior García.

Emilio Frías -quien se encuentra a punto de partir a México en una gira de un mes- reaccionó a lo sucedido con un texto en el que -sin hacer alusión explícita al incidente- advirtió que “un día todo será diferente en Cuba” y que llegará el fin de la que calificó como “absurda ideología sanguinaria”.

El líder de El Niño y La Verdad tiene previsto para el próximo viernes 16 de septiembre el estreno del tema que ha titulado "Cambio", que promete abordar sin miramientos la delicada situación que atraviesa la isla.