Nuevas imágenes del bebé matancero que venció al chikungunya tras 46 días intubado conmueven a Cuba

Nuevas imágenes del bebe de Matanzas que venció al chikunguya tras 46 días intubado trascendieron este lunes conmoviendo a cientos de cubanos.
Las imágenes difundidas por el periódico oficialista Girón y tomadas por el fotógrafo Raúl Navarro Fuentes muestran al pequeño Maylom Martínez Abreu y la felicidad de su madre, Litzaidis de la Caridad Abreu Piña, unto a familia, amigos y equipo médico.
Las fotos corresponden al pasado 9 de diciembre cuando el bebe recibió el alta del el Hospital Ginecobstétrico José Ramón López Tabrane, en Matanzas, después de 63 días de ingreso y una batalla extrema que comenzó antes incluso de nacer.
El caso
El bebé contrajo chikungunya de forma vertical durante la gestación y pasó 46 días intubado, en un cuadro tan crítico que, según sus médicos, muchos dudaron que lograra sobrevivir.
Su recuperación es una noticia extraordinaria en medio de un país sumido en una emergencia sanitaria que crece sin control.
El caso fue atendido por el Servicio de Neonatología del centro matancero, donde el equipo de pediatras, neonatólogos, intensivistas, fisiatras, enfermeras y fisioterapeutas trabajó al límite de sus posibilidades para mantener con vida al recién nacido que nació en sufrimiento fetal, con aspiración de meconio y en un contexto de arbovirosis confirmada.
Su madre, Litzaidis de la Caridad Abreu Piña, ingresó con 38.5 semanas de embarazo, fiebre alta y un diagnóstico positivo a chikungunya, lo que obligó a realizar una cesárea de urgencia.
Maylom vino al mundo con 3,910 gramos (8.62 libras), pero su estado era tan delicado que fue conectado a ventilación mecánica desde el primer momento.
Al segundo día de vida sufrió una coagulación intravascular diseminada, uno de los episodios más graves que puede enfrentar un neonato.
Durante semanas permaneció crítico.
La doctora Liliana Amieva Ruiz, jefa de Neonatología, explicó al semanario Girón que el proceso fue una escuela para todo el servicio, pues nunca habían enfrentado un caso positivo a chikungunya en un neonato.
La epidemia de arbovirosis -principalmente chikungunya y dengue- se ha desbordado en un contexto marcado por hospitales deteriorados, falta extrema de insumos, ausencia de personal y miles de pacientes sin atención adecuada. Decenas de niños, uno de los grupos de riesgo, permanecen graves en los hospitales de la isla, según los reportes oficiales.
En Santiago de Cuba, por ejemplo, los niños y adolescentes representan cerca del 65% de los pacientes graves hospitalizados por arbovirosis, en un contexto marcado por la circulación simultánea de dengue y chikungunya y un alto riesgo sanitario.
Preguntas frecuentes sobre el chikungunya en Cuba y el caso del bebé matancero
¿Cómo contrajo chikungunya el bebé Maylom Martínez Abreu?
El bebé Maylom Martínez Abreu contrajo chikungunya de forma vertical durante la gestación, lo que significa que el virus fue transmitido de madre a hijo antes de nacer. Su madre presentó síntomas de chikungunya poco antes del parto, lo que llevó a una cesárea de urgencia.
¿Por qué es significativo el caso de Maylom en el contexto sanitario de Cuba?
El caso de Maylom es significativo porque su recuperación es un rayo de esperanza en medio de una emergencia sanitaria en Cuba, donde la epidemia de arbovirosis, principalmente chikungunya y dengue, ha desbordado el sistema de salud. La escasez de insumos, personal y la falta de atención adecuada han agravado la situación en los hospitales de la isla.
¿Cuál es la situación actual de la epidemia de chikungunya en Cuba?
La epidemia de chikungunya en Cuba está descontrolada, con miles de casos reportados y una grave falta de recursos para el diagnóstico y tratamiento. Las cifras oficiales indican más de 42,000 casos reportados, pero solo una fracción ha sido confirmada por PCR. La falta de transparencia y la negación de la gravedad de la situación por parte del gobierno cubano han sido criticadas duramente.
¿Qué complicaciones enfrentó Maylom durante su tratamiento?
Maylom enfrentó complicaciones graves desde su nacimiento, incluyendo sufrimiento fetal, aspiración de meconio, y coagulación intravascular diseminada. Estas complicaciones lo mantuvieron intubado durante 46 días y requirieron una atención médica intensiva y constante para su recuperación.
¿Qué medidas se están tomando para controlar el chikungunya en Cuba?
Las autoridades cubanas han intentado implementar medidas de control vectorial y refuerzo de atención médica para los grupos de riesgo, como niños y gestantes. Sin embargo, la falta de recursos, equipos y personal, junto con la negligencia institucional, han limitado la efectividad de estas medidas, lo que ha llevado a un colapso del sistema de salud en varias provincias.
