Empresa eléctrica de Cuba incumple pronósticos de apagones

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) incumple con los pronósticos de déficit de energía que hace y somete a los ciudadanos a más horas de apagones.

Para este sábado habían adelantado que durante el horario pico nocturno el déficit de energía alcanzaría los 695 MW, a pesar de que dos termoeléctricas comenzarían a sincronizarse con el Sistema Energético Nacional (SEN); sin embargo, la falta de potencia llegó a ser de 1,163 MW a las 7:20 p.m.

Son 468 MW por encima del pronóstico realizado y que la propia entidad estatal anunció a través de sus canales oficiales, sin que hasta el momento dieran explicaciones de porqué hubo un incremento en el déficit.

Este sábado comenzaron a sincronizar con el SEN el bloque 1 de la planta "Ernesto Guevara", de Santa Cruz, y la termoeléctrica "Antonio Guiteras", de Matanzas, y para esta jornada se espera que comience a funcionar la unidad número 2 de la termoeléctrica de Mayabeque, con 65 MW.

Mientras tanto, siguen fuera de servicio, por averías, las unidades 6 y 7 de la central del Mariel, la unidad de la "Otto Parellada", la unidad 4 de la termoeléctrica de Nuevitas y la 2 de Felton. Se encuentra en mantenimiento el bloque 3 Renté.

A pesar de no acertar con sus pronósticos, la UNE informó para este domingo un déficit de energía de 400 MW en el horario diurno y podrán incrementarse a 513 MW durante el horario pico nocturno.

"Qué horror, ya no podemos más. No son capaces ni dejar el fin de semana libre, por que todo el que trabaja en la calle tiene que llegar corriendo a hacer todo. Los niños sin dormir, sin descansar, sin poder ver nada porque cuando más entusiasmados están, llega el bello apagón; y no es suficiente dos horas, tienen que ser cuatro o seis. Si quieren no la pongan más", escribió con indignación una persona en Facebook.

"Una notable mejoría, de nuevo se mueve de terapia intensiva para intermedia con pronósticos favorables, pero se mantiene con respiración asistida", ironizó un internauta para referirse a la pésima situación que viven los cubanos.

"Pero por Dios, qué objetivo cumple que las termoeléctrica entren en servicio. Dijeron que entró la de Matanzas y los perros apagones siguen, cada día más. Esto es una burla, no queremos saber pronósticos, queremos corriente", exigió otro ciudadano.

En los últimos días son muchas las críticas a la UNE por parte de la población porque sus apagones no cumplen los horarios anunciados por el propio monopolio estatal, en un complejo sistema de bloques y zonas, que muchas veces crea confusiones entre los afectados por los cortes de corriente.