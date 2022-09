Rosalía hace historia con sus 9 nominaciones a los Latin Grammy 2022

Las celebraciones por su 30 cumpleaños han empezado antes de tiempo para Rosalía, que esta semana hizo historia al convertirse en la mujer con más nominaciones a los Latin Grammy en una misma edición.

Nueve son las estatuillas a las que aspira la cantante española en la 23ª edición de los prestigiosos galardones, que se celebrarán este 17 de noviembre en Las Vegas. Una noticia que tiene muy feliz a la artista, que amanecía este miércoles festejando las nominaciones y los dos sold out que ha hecho en Nueva York durante su gira Motomami.

"Hoy me levanté demasiado feliz. Gracias por las 9 nominaciones de los Latin Grammy y por los dos shows sold out en el Radio City Hall que tanto me he disfrutado. Nueva York, la ciudad más increíble del mundo. Gracias por tanto amor", comentó la intérprete de "Con Altura" junto a un álbum de fotos de ella festejando y otras tantas de ella sobre el escenario.

Para los próximos premios la reconocida artista está nominada en las siguientes categorías: 'Mejor Álbum del Año' por Motomami, 'Canción del Año' con "Hentai", 'Mejor Álbum de Música Alternativa', 'Grabación del Año' por su canción "La Fama" con The Weeknd, 'Mejor Diseño de Empaque', 'Mejor Canción Alternativa' también con "Hentai", 'Mejor Vídeo Musical Versión Corta' con el mismo tema, 'Mejor Vídeo Musical Versión Larga' por su TikTok Live Performance y 'Mejor Ingeniería de Grabación para un álbum'.

Unas candidaturas con las que se convierte en la primera mujer que acumula tantas en una misma edición. Una noticia que llega para ella en un momento especialmente dulce a nivel profesional en el que está arrasando con su tour y en el que su canción "Despechá" es también un gran éxito musical. Por no hablar de que continúa lanzando música y apenas unas semanas atrás estrenó "El Pañuelo", de Romeo Santos.

Y mientras que Rosalía, que cumple años el 25 de septiembre, es la más nominada a los premios más importantes de la música latina, el que parte como gran favorito es Bad Bunny con 10 candidaturas.

Otros artistas que se han pasado por las redes sociales para celebrar sus nominaciones son Camilo y Evaluna, Shakira o Becky G, entre otros.

