Actriz cubana a Díaz-Canel: "El país te queda grande"

La actriz cubana Madai Fadraga es otra de las voces en Cuba que le exigen al gobernante Miguel Díaz-Canel que entregue el poder y se vaya.

Madai, quien reside en Miramar, en La Habana, aseguró en un video de Facebook que lleva cuatro días sin electricidad y calificó de "monigote" al dirigente, por no hacer nada por resolver la crisis.

"Te queda grande este país", le dijo al mandatario.

La artista recordó la directa que hizo el jueves el actor Ulyk Anello, quien denunció que lleva tres días sin electricidad en su casa, y que si se le pudre la comida de sus hijos, la va a poner en la puerta del Consejo de Estado.

"Ningún cubano quiere juego con su comida, porque la comida está muy dura. Entonces no quiere que le digan singao, no quiere que le digan que el país le queda grande. Pero hay que decírselo, porque no saben dirigir, ni tú ni los que están por debajo de ti, que no toman medidas, que no ayudan al pueblo en nada, todo lo que hacen es pa' pisotearlo", afirmó.

Fadraga aseguró que Díaz-Canel va a la Mesa Redonda de la televisión a decir mentiras que ni él mismo se cree.

"Todo el mundo te lo dice, por votación: 'entrega el país'. Te quedó grande: tres XL te quedó el país", afirmó.

La joven, madre de tres hijas pequeñas, subrayó que lo hay que hacer es irse del país y dejarlo vacío, porque no merece la pena vivir en Cuba.

"Cuatro días sin luz, mi hermano, esto es una falta de respeto ya", recalcó.

El jueves, el actor Ulyk Anello explotó contra Díaz-Canel, a quien le exigió que se fuera si no es capaz de resolver la crisis del país.

"Hasta cuándo va a ser la falta de respeto tuya, tanto bla bla bla. Este sistema no funciona, mi hermano, no funciona. Dimite, vete pa'l carajo, entrega esto", dijo.

También en el Surgidero de Batabanó, cientos de cubanos abuchearon al gobernante durante la visita que realizó por las zonas afectadas por el huracán Ian.

"No dejan que el pueblo hable, ¡Camina!", le gritaron los presentes, para que el dirigente bajara de su carro y escuchara a la población afectada.

"Camina viejo, camina", le incitaron, mientras en el video se escucha a una mujer encarar a un agente represor encubierto, a quien le dijo: "Está bueno ya de ser tan chivato, ¿no te da pena lo que está pasando el pueblo?".

Hace dos años, Madai Fadraga criticó las diferencias entre las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) y los mercados en CUC, aún vigentes.

La actriz criticó la brecha económica que separaba a unos cubanos de otros, y calificó de "falta de respeto" el que las tiendas que vendían en CUC estaban vacías y y las de MLC estaban "abarrotadas".

"En los mostradores no cabe la comida, los pisos llenos de caja", explicó. Es un abuso con la gente, porque no todo el mundo tiene a alguien que le mande dinero de afuera", señaló.