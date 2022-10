Ya está aquí “Papelito”, lo nuevo de El Taiger

El Taiger no ha hecho esperar mucho a sus fanáticos por el estreno del nuevo tema musical “Papelito”, que aterrizó este viernes en las plataformas digitales.

Después de decir a sus seguidores en Instagram que lanzaría la canción al alcanzar los mil comentarios en un post en el que anunció el estreno, todo parece indicar que decidió adelantarse.

En sus historias en la red social, el reguetonero se encargó de promocionar el tema y compartir algunas de las impresiones de sus fans sobre “Papelito”.

Una vez más la apuesta del cantante ha sido mezclar su faceta romántica con un ritmo movido y, sin lugar a dudas, ha gustado.

La canción, que por el momento no tiene videoclip, ya tiene más de 20 mil reproducciones en YouTube.

“Papelito” es un tema que habla de separación y despedida, aunque no trae mucho de añoranza.

“Oh oh oh que te vaya bonito / Oh oh oh que tú eres de lo peorcito / Me cambiaste por algo peor y yo por algo más rico / Yo fui mucho y tu muy poquitico”, dice el estribillo de la canción.

“No soy amante al reguetón, pero con usted me quito el sombrero. Felicidades y sigue haciendo buena música que el mundo lo necesita”; “Eso es lo que se quiere, talento”; “Perfección de canción, hermosa letra, tú como siempre llegando a cada rincón de los corazones de todos, bendiciones José”, escribieron algunos de sus fans en el canal de YouTube.

El Taiger cerró septiembre con tres estrenos musicales, dos de ellos colaboraciones y este último en solitario.

A inicios de este mes lanzó junto a Kelvis Ochoa “A las mil y quinientas” y unas semanas después se unió a Alexander Abreu y Havana D´ Primera para estrenar “Los Grandes”, dos temas para poner a bailar a su público.

