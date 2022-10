La provincia de Holguín registró el mayor porcentaje de oposición al actual Código de Las Familias en la isla, según la información validada por el Consejo Electoral Nacional de los resultados del referendo realizado a finales de septiembre.

El perfil de Facebook del oficialista diario Granma compartió los datos de esa provincia oriental de Cuba, donde 250,580 personas (46.42%) dijeron NO al actual Código de las Familias, el cual fue aprobado con un 66.85% de los votos generales, y entró vigor desde el 27 de septiembre último.

Además del porcentaje de votos negativos, en ese territorio más de un 5% de las boletas fueron anuladas o quedaron en blanco.

También allí solo votaron 569,598 electores (73.88%) de los 770,953 registrado en la lista actualizada para participar en estas votaciones.

El Sí al Código de Las Familias obtuvo en ese territorio un 53.58%, tras el voto aprobatorio de 289,271 electores holguineros.

De acuerdo con la información publicada en la página oficial del CNE, de un padrón básico de 8,447,467 votantes cubanos, acudieron a las urnas 6,269,427, para un porcentaje de votación del 74.22%.

Hubo 5,909,385 boletas válidas, de las cuales 3,950,288 fueron por el "Sí", y representaron un 66.85% de los votos realizados, afirmó el régimen cubano, promotor de la aprobación del documento.

Los votos por el "No" ascendieron a 1,959,097, que representa un 33.15%, según la información.

La sociedad civil cubana había criticado que la ley entrara en vigor sin la publicación de los resultados finales, y decenas de personas acusaron al gobierno de demorar la información para ocultar presuntas irregularidades en el proceso.

Proyectos independientes como Inventario, han advertido, sin embargo, que los resultados finales no son fiables, pues la suma de los datos no coincide con la cuenta oficialista. "La cantidad nueva de Sí + No es mayor que la cantidad nueva total de votos y de boletas válidas nuevas", destacó esa iniciativa en Twitter, donde pidieron a los expertos intentar aclarar el asunto.

También no pocos cubanos denunciaron varias irregularidades durante la jornada del referéndum mediante el cual el régimen sometío a aprobación el actual Código de las Familias en la isla.

La anomalía más denunciada fue que, a la hora de ejercer el voto, en las boletas no apareció inscrito el número de colegio ni el de la circunscripción, pese a estar referenciado.

Asimismo, hubo electores que no aparecían en el registro de votación, mientras que personas fallecidas hacía meses sí constaban en el documento para votar.

Este jueves trascendió, además, que dos cubanos residentes en Manzanillo se convirtieron oficialmente en el primer matrimonio igualitario de Granma, tras la entrada en vigor del nuevo Código de las Familias.

El matrimonio igualitario es una de las novedades de la ley, aún cuando muchos activistas por los derechos de las personas LGBTI denunciaron que era injusto someterlo a referéndum.