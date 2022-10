Antiguo hotel Isla de Cuba convertido en vertedero y urinario público

El tuitero cubano conocido como Deshollinador denunció a través de un video el estado de abandono en el que se encuentra el antiguo hotel Isla de Cuba, inaugurado en 1888 y actualmente convertido en vertedero y urinario público.

"Los invito al Hotel Isla de #Cuba, esto es un pequeño vistazo a como está el país completo. Continuidad de la miseria en la dictadura", afirmó en el post.

El internauta aseguró que "se metió a la mierda" para mostrar la realidad de la otrora hermosa edificación, en calle Máximo Gómez (Monte) entre Aponte y Cienfuegos, Centro Habana, y que hoy está totalmente destruida.

En el material se ve el edificio protegido por una valla de seguridad y dentro completamente lleno de basura. En una esquina, entre las ruinas, se ve a un hombre orinando.

La situación no es exclusiva de esta edificación. En Cuba otras hermosas construcciones de valor arquitectónico han corrido la misma suerte, como es el caso de un edificio de Centro Habana que se derrumbó frente al Malecón y se han convertido en un basurero, resultado de la desidia institucional y la indisciplina social.

"Es La Habana, Cuba, no me he ido a Ucrania", escribió en Twitter este mismo usuario en septiembre pasado.

El régimen parece haber renunciado a estas edificaciones de valor patrimonial. A medida que estos edificios se caen, se levantan en La Habana lujosos hoteles.

Un ejemplo es el abandono de recintos teatrales como el Bertold Bretch, el Amadeo Roldán y la Casona de Línea, cuya destrucción transcurre en el mismo instante en que se inauguran hoteles para el turismo.

Recientemente los cubanos reaccionaron con indignación en las redes ante el avance de las obras del nuevo hotel que se construye en la manzana que antes ocupaban el cine Payret y la sala Kid Chocolate en La Habana Vieja.

"Se cargaron el #CinePAYRET con cartel y todo, literal", comentó en Twitter el usuario Erwin Powell, junto a una imagen muy significativa que muestra el momento en que una grúa retiraba el cartel con el nombre del emblemático cine habanero.

Para el escritor y activista Ariel Maceo Telléz, "la dictadura terminó de destruir el cine Payret, uno de los cines más antiguos del país y de toda América. Un cine que es símbolo de la Habana, pero ya sabemos que a los socialistas no le agradan los símbolos auténticos, por eso se encargan de destruirlos, para poder imponerse", señaló.