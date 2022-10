¿Qué hay que hacer para recibir atención médica en hospitales de La Habana?

Servicios emergencia en Cuba (imagen de referencia) Foto © CiberCuba

Por favor, solo estoy pidiendo que me digan qué hay que hacer para recibir atención médica en los hospitales de La Habana. Digo esto basándome en lo siguiente: el pasado jueves, mi hermano se cayó, él es residente en el reparto Guiteras, en La Habana del Este.

Es una persona de 74 años de edad y tiene la enfermad de Parkinson, como enfermedad de base. Por tanto, a las siete de la noche se solicitó una ambulancia para su traslado hacia un hospital. Dicha ambulancia, hoy domingo, todavía no ha llegado.

Ya por la mañana se pudo alquilar un carro particular y lo trasladamos hacia el hospital NAVAL, allí fue muy bien atendido, cuando le hacen un Rayos X, encontraron una fractura de cadera grado 4.

Según el médico, grave. Ahí nos informan que el caso es de operación, pero que no puede ser operado allí, porque él no pertenece a ese hospital, sino al Calixto García y había que esperar a que apareciera una ambulancia. Bien, sobre las cuatro de la tarde apareció una ambulancia y se realizó el traslado.

Al llegar allí nos dicen lo mismo, es de operación, pero no se puede operar porque no hay salón. Le preguntamos qué hacer y nos responden que tenemos que esperar, que más o menos dentro de diez días pudiera ser operado. Lo mantuvieron en una camilla, sin sábanas ni nada, sobre ese nailon durante 28 horas.

A las diez de la noche del viernes determinan ponerle una bota de yeso para inmovilizar la pierna. Al llegar al cuarto de yeso, allí mismo en el Calixto García, nos dicen que no se le puede poner porque NO hay guata ni papel. Preguntamos qué se podía hacer y nos dicen que busquemos el papel.Les dimos el rollo de papel higiénico que nosotros teníamos y ese es el yeso que tiene puesto.

A las 12:30 de la madrugada del viernes lo trasladaron para el edificio Torralva, tercer piso cama 5. Allí continúa. Él llegó con su dolor, pero muy consciente, y desde la madrugada del amanecer para el sábado está totalmente disociado, hablando cosas incoherentes.

Las pocas o casi ninguna enfermeras que han pasado por allí solo nos dicen que es normal. Hemos solicitado médicos para que lo valoren y nos expliquen y no hay porque es fin de semana y el lunes porque es feriado; es decir, quizás el martes puedan valorar este caso.

Ahora yo pregunto, si un turista o extranjero sufre una caída en Cuba, ¿lo mandan para su país a operarse porque no pertenece a estos hospitales? También pregunto, cuando hay un accidente masivo ¿se opera a todos los que lo requieran? No hay peros. Vuelvo a preguntar, ¿qué tenemos que hacer?, ¿con quién tenemos que hablar?

Por favor, visiten los hospitales, vean lo que está sucediendo. Comprueben todo lo que aquí digo, lleguen al Calixto García de sorpresa, verán lo que encontrarán. Por favor, allí mismo visiten el edificio Torralva, tercer piso, cama 5, allí está mi hermano. Su nombre es D. V. Por favor, lleguen allí y vean ustedes mismos.

Todavía no hemos subido esto a las redes sociales, todavía. Aquí le he contado, faltan muchas cosas por contar. Espero al menos me den una respuesta donde me digan a dónde o con quién puedo tratar este doloroso suceso. Saludos. Espero respuesta, si es que la hay…

