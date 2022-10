Víctima sobre condena a Fernando Bécquer: “Esto no se queda aquí, hay que seguir”

Massiel Carrasquero Ramos, una de las jóvenes cubanas que fue víctima de abuso sexual por parte del trovador Fernando Bécquer, admite que a pesar de que la condena contra el trovador no fue lo que esperaron, sí considera “victoria” el hecho de que haya sido llevado a juicio un abusador reincidente.

En una extensa publicación en Facebook, Massiel subrayó que no se conforma, pero prefiere hacer un balance positivo del resultado de cara a un camino recién inaugurado que planta cara judicial a abusos similares.

“Ciertamente, hemos ganado una batalla importante, logramos que, por primera vez, se llevara a juicio a un abusador reincidente. La sentencia y el proceso investigativo no fueron lo que esperábamos, pero fueron. No me conformo, no lo hago, pero reconozco que ha sido una victoria”, escribió.

La joven de 29 años explicó que las 12 horas de juicio no fueron fáciles porque debieron aguantar la actitud del acusado que en los recesos “se pavoneó por Zanja como si fuera el dueño de la ciudad”.

“Fueron 12 horas de ver al abusador, prácticamente reírse en nuestras caras. 12 horas de espera terrible, con los nervios destruidos. 12 horas de total incertidumbre, a la espera de un poquito de justicia, aunque abiertamente dijéramos que con que se llevara a juicio ya nos sentíamos conformes”, precisó.

Explica que la sede del Tribunal Municipal de Centro Habana estaba llena de "apoyo gubernamental" que en un inicio las hizo sentir muy incómodas y hasta temerosas de que pudieran llevárselas, pero no fue el caso.

"Los trabajadores del tribunal y la policía que reglamentariamente tiene que permanecer ahí nos trataron bien a los que estábamos afuera, sin imposiciones, ni arbitrariedad, con buena forma y explicándonos la situación todo el tiempo”, acota.

La joven insistió en recordar que “Fernando Bécquer es un delincuente reincidente, con múltiples víctimas” y que "sin embargo, no ha pasado un día en prisión, ni siquiera en un calabozo de estación”.

Massiel calificó de “curioso” que aunque ese tipo de delito sexual suele tener como medida preventiva la prisión provisional, no fue así en el caso de Bécquer.

La joven recuerda que el trovador a pesar de las graves acusaciones vertidas en su contra siguió en la calle, con pleno acceso a “sus lugares de "cacería” y con un “estatus social sostenido por sus privilegios y libertades y haciendo lo que le daba la gana, incluso acosar a sus víctimas en redes sociales”.

A pesar de ello, Massiel sostiene que prefiere quedarse con la pequeña batalla ganada y no pierde la oportunidad de agradecer a todos los que las han apoyado a ella y a otras víctimas.

“Esto no se queda aquí, hay que seguir”, concluyó.

El martes 18 de octubre tuvo lugar en el Tribunal Municipal de Centro Habana el juicio oral contra Fernando Daniel Bécquer, acusado de un delito de Abusos Lascivos previsto en el Código Penal aún vigente en el Artículo 300.1 Sección Tercera, Capitulo XI: Delitos contra el normal Desarrollo de las Relaciones Sexuales.

En el juicio una treintena de víctimas testificaron en contra del trovador por cometer acciones violentas de índole sexual sin su consentimiento.

Este miércoles el trovador fue condenado a cinco años de trabajo correccional sin internamiento, una medida que generó indignación en numerosas personas implicadas en el proceso legal.

El Código Penal cubano estipula que en el trabajo correccional sin internamiento el sancionado está obligado a poner de manifiesto, con una buena actitud en el centro de trabajo donde se le ubique, que ha comprendido los objetivos que se persiguen con la sanción.

Aunque la condena generó indignación en muchos sectores de la sociedad civil cubana, no pocos prefieren quedarse con la lectura positiva.

"No es suficiente, nunca lo será, pero estamos sembrando un precedente", escribió en Facebook Adriana Fonte Preciado.

El historial de abusos de Bécquer fue destapado por la revista independiente El Estornudo en diciembre de 2021. El hecho causó inmensa conmoción y generó una reacción en cadena, luego de que la cifra inicial de cinco cubanas abusadas por Bécquer, creciera de forma significativa en pocas semanas.