Amelia Calzadilla sobre condena a Fernando Bécquer: "No sé si reír o llorar"

La cubana Amelia Calzadilla, quien meses atrás se hizo viral con un video en el que denunciaba la crisis en Cuba, mostró su este viernes inconformidad con la sanción impuesta al trovador Fernando Bécquer por abusos sexuales.

La joven madre comentó en una publicación en Facebook del humorista Ulises Toirac, en el que este ironizaba acerca de la laxa condena de cinco años de trabajo correccional sin internamiento que le impuso un tribunal de La Habana al acusado.

"Para todos los que dudaban de la integridad de Fernando Bécquer, ahí está: ¡5 años de prisión domiciliaria namá! Así lo dejaron plasmado en el acta: EL COMPAÑERO NO ES TAN CULPABLE", cuestionó Ulises con su acostumbrado humor.

Captura de Facebook / Ulises Toirac

Amelia respondió criticando además el rol de la FMC en este proceso, en el que unas 30 víctimas acusaron al músico de cometer acciones violentas de índole sexual sin su consentimiento.

"No has visto el comunicado de la FMC, orgullosa de haber defendido a capa y espada los derechos de las mujeres y haber sancionado con todo el peso de la justicia revolucionaria actos lascivos... Te juro que no sé si reír o llorar. Mis pensamientos con las víctimas, que tras haber vencido el temor a la denuncia y haber revivido momentos tan desagradables, saben que este sujeto será penado con no poder salir a bailar en los próximos 5 años", subrayó.

Captura de Facebook / Ulises Toirac

Varias voces de la sociedad civil cubana se han alzado contra la suave condena aplicada al trovador Fernando Bécquer por sus delitos.

"La sentencia de cinco años de limitación de libertad para el trovador Fernando Bécquer, que fue hallado culpable de abusos lascivos por un tribunal de La Habana, es una vergüenza para cualquier sistema de justicia actual", apuntó en Twitter la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba.

El grupo cuestionó que los medios estatales no se hayan pronunciado sobre este caso, además de considerar que la sanción, "excesivamente benigna", tampoco repara a sus víctimas y "manda un mensaje de permisividad del Estado cubano hacia el abuso lascivo".

La activista Masiel Rubio afirmó que la condena está "muy a tono con lo que hace un Estado que protege a sus delincuentes afines. Para unos, condenas insuficientes, para otros, desproporcionadas e injustas. No depende del delito, evidentemente, sino de cuán fiel eres".

La abogada Larizta Diversent, directora de la organización Cubalex, señaló que la sanción no se corresponde con la gravedad de los hechos.

"El juzgamiento fue solo simbólico y la sanción irrisoria. Este señor es un depredador sexual. ¿Qué mensajes nos está mandando? Si sales a protestar te tocan hasta 30 años de cárcel, pero si abusas sexualmente de las mujeres, no pasa nada. Son una vergüenza total. Especialmente los jueces", dijo a CiberCuba.

El juicio contra Bécquer fue el martes pasado y se extendió por más de 12 horas.

El caso fue destapado por la revista independiente El Estornudo en 2021. El imputado siempre ha negado los hechos.