Entrevista a pianista cubana Glenda del E, nominada a los Latin Grammy 2022: "Ya me siento ganadora"

Glenda del Monte Escalante, más conocida como Glenda del E, es una nominadas a la próxima edición de los Latin Grammy. Una fiesta de la música latina que se celebrará el 17 de noviembre en Las Vegas y en la que la pianista, cantante y compositora cubana compite en la categoría 'Mejor Álbum Instrumental' con un trabajo discográfico muy especial titulado Ella, en el que comparte créditos con la violinista venezolana Daniela Padrón.

Nacida en una familia de músicos, la artista cubana recuerda su infancia entre ensayos, actividades y shows de sus padres. "Mis juguetes preferidos eran un piano, una flauta, una marimba y jugaba a grabar mi voz y otros sonidos en una pequeña grabadora", confiesa a CiberCuba.

Fue a los siete años cuando comenzó sus estudios en la escuela elemental de música “Paulita Concepción”, donde estudiaba piano. En la actualidad, no podría estar más feliz e ilusionada al ser una de las nominadas para los premios Latin Grammy de este año. Un reconocimiento por sí solo con el que ya se siente ganadora.

Sobre lo que significa para ella esta nominación, cómo nació su álbum Ella junto a Daniela Padrón y sobre música cubana nos habla Glenda del E en una entrevista que concedió a CiberCuba.

Antes de hablar de esta nominación a los Latin Grammy y el álbum Ella ¿podrías contarnos cuando nace tu pasión por la música?

La pasión por la música creo que estuvo desde siempre, obviamente, de niño, no eres consciente de ello, pero si sentía que ese era el lugar que me hacía feliz: mi escuela, mis maestros, amigos y compañeros con los que compartía no solo actividades escolares, sino fiestas y aquellos momentos en los que como una gran familia, nos apoyábamos y admirábamos los unos a los otros. Esa amistad y complicidad aún continúa. Creo que todo eso resume lo que es mi pasión por la música, y me gustaría resumirlo con una cita muy conocida de Friedrich Nietzsche: “Sin música la vida sería un error”.

¡Enhorabuena por la nominación a los Latin Grammy! Compites en la categoría 'Mejor Álbum Instrumental'. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo recibes esta nominación?

Me siento bendecida y muy feliz por este gran reconocimiento del evento más importante de la música latina, donde son tus propios colegas quienes seleccionan a los nominados y ganadores.

Ya me siento ganadora. El ser nominada es mi agradecimiento al universo de la música, a aquello que soñamos alcanzar en este incomparable y bello camino.

Para esta edición son varios los artistas cubanos los que están nominados a los premios, ¿qué opinas sobre la música cubana que se hace dentro y fuera de la Isla?

La música y el arte en general reflejan el entorno del lugar donde se generen, aunque siempre están presente tus raíces, tu esencia y tu identidad.

Lo que es innegable es el desarrollo musical que siempre han mantenido los músicos cubanos, ya sea dentro o fuera de la Isla y una prueba de ello es el numero de nominaciones en los Latin Grammys.

La música cubana, a través de los tiempos, siempre ha sido reconocida por su variedad de ritmos y géneros musicales a nivel mundial con grandes exponentes, influyendo en el jazz y otros géneros musicales

Ella es un homenaje a las compositoras latinoamericanas, y lo haces al lado de otra mujer, la violinista venezolana Daniela Padrón. ¿Qué significa para ti haber creado este disco inspirado en mujeres y hecho por dos mujeres músicos?

El álbum Ella es un gran homenaje a las compositoras latinoamericanas, algunas destacadas y a otras, que en muchas ocasiones han permanecido en el anonimato, siendo atribuidas algunas de sus obras a hombres y también desde las sombras, ser las autoras de ciertas composiciones, pero registradas a nombre de importantes personalidades del ámbito musical. Ellas son las musas del álbum.

Al recibir la propuesta de este magnífico proyecto, Daniela y yo, aún con nuestros tiempos apretados, dijimos: '¡Esto es un gran reto, pero hay que hacerlo!'. Y así, fuimos trabajando inicialmente individualmente, intercambiando ideas, en las madrugadas trabajaba en los arreglos, pues en la mayoría de los casos, se trataba de canciones con letras, muy populares que al llevarlas a la versión instrumental y en este caso para piano y violín lo más importante era que mantuvieran su esencia.

No me gusta etiquetarme como “mujer músico”, es algo a superar, pienso que tanto mujeres como hombres, somos “músicos” y punto. Como sabemos, aún existen muchos tabúes al respecto pero si, siento un gran orgullo de ser parte de este reconocimiento a las compositoras latinoamericanas, además, pienso que también es una gran ventana que se abre a los distintos roles que desempeña la mujer en la industria del entretenimiento y de la música, ya sea como compositoras, ingenieras de grabación y sonido, productoras, etc.

Quiero agradecer a la excelente violinista Daniela Padrón, de Venezuela, con quien, desde el minuto uno se logró una magia increíble, junto a Larry Coll, productor, creador de este magnífico proyecto. Además, a Julio Bagué, productor, por su constante entusiasmo, y a Alfonso Ordoñez, ingeniero de grabación por su creatividad, magia y exquisitez. A Oleta Music y PeerMusic.

¿Cómo surge la posibilidad de hacer este álbum?

Larry Coll, uno de los productores del disco, le comentó a Daniela sobre la posibilidad de juntarnos en un álbum dedicado a la mujer latinoamericana. Después de crearnos un grupo de WhatsApp, al que se sumo nuestro productor Julio Bague, tuvimos un audio meeting sobre los posibles temas con compositoras pertenecientes al catálogo de PeerMusic. Escogimos los temas, comenzamos a trabajar en los arreglos, hasta que comenzó el proceso de grabación con nuestro querido Alfonso Ordóñez. Todo en tiempo récord.

¿Se podría definir en tres palabras el álbum Ella?

Magia, Inspiración, Fuerza.

Formas parte de la banda de Alejandro Sanz, ¿cómo llegaste a trabajar con él?

Viviendo por dos años en New York, a través de las redes, conocí a un tecladista quien supo que Michael Ciro, director musical de Alejandro Sanz, estaba buscando mujeres músicos para la banda. Después de un casting por varias semanas, recibe la bienvenida a la banda para formar parte de la gira “Sirope”.

Para mi sorpresa, mi tema “New Habana” fue la intro de “Labana”, canción de Alejandro Sanz dedicada a mi ciudad natal durante toda la gira. Composición que hoy se encuentra en nuestro álbum Ella nominado.

Después de haber hecho este álbum, ¿qué proyectos tienes?

Además de mi proyecto con mi banda Q-ban Mixology, continuo componiendo y preparando repertorio para grabar. Como CEO de GlendAcademy, imparto masterclasses en universidades, colleges, etc., clases online, en mi estudio privado y programas independientes.

En mi pagina web en la sección GlendAcademy para aquellos que se registren reciben cursos para piano, así como mi colección de libros Cuban Heritage Series. También formo parte del Staff de Instructores de Art House Academy & Abbey Road Institute Miami dirigido por Julio Reyes Copello.

¡Te deseamos mucha suerte y felicidades por la nominación! Estaremos pendientes a los premios.

¡Muchas Gracias a CiberCuba y al equipo!

