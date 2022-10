Más del 65 por ciento de San Juan y Martínez y San Luis continúa sin servicio eléctrico

A un mes del paso del huracán Ian por la provincia cubana de Pinar del Río más del 65 por ciento de la población de San Luis y San Juan y Martínez continúa sin electricidad.

La presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Yamilé Ramos Cordero, dijo en una reunión de trabajo con las autoridades del país que en esos territorios solo se ha recuperado el 35,44 por ciento y el 34,98 por ciento del servicio, respectivamente.

En toda la provincia al menos el 74,52 por ciento de los clientes ya dispone de luz eléctrica, pero esos dos municipios son los más atrasados en la fase de recuperación, detalló la funcionaria, citada por el diario oficialista Granma.

Ramos Cordero dijo, sin embargo, que el servicio de telefonía móvil se ha recuperado completamente, así como el 94,87 % de la telefonía fija.

El huracán también afectó las fuentes de suministro de agua en Pinar del Río, donde hasta el momento funcionan 154 de las 176 fuentes de abasto.

En muchos lugares donde no hay servicio eléctrico el bombeo se realiza con ayuda de grupos electrógenos, subrayó la funcionaria.

San Juan y Martínez y San Luis fueron algunos de los municipios más afectados por el paso del huracán por el occidente de Cuba.

El saldo del evento hidrometeorológico por ese territorio dejó como saldo casas derrumbadas, árboles y postes eléctricos caídos, viviendas sin cubiertas, entre otros daños a inmuebles y a la infraestructura de las redes del servicio eléctrico.

En San y Martínez, además, un hombre murió electrocutado intentando desconectar y proteger una turbina que usaba para regar su vega de tabaco. También se reportó el fallecimiento de una mujer.

En Pinar del Río el huracán dejó 3,585 postes eléctricos afectados y 742 transformadores. Miles de pobladoras han criticado la gestión gubernamental de la crisis generada por el ciclón, el cual dejó decenas de poblados incomunicados y familias que llevan semanas sin agua ni acceso a alimentos.

"25 días sin agua y sin corriente. La respuesta es No hay postes. No hay bajantes. No hay equipo para abrir los huecos. Muchos ya han tenido que pagar más de 2000 pesos por la electricidad. Tienen tremendo reguero armado y dejan casas sin corriente en muchas cuadras y zonas", comentó un vecino de Viñales en el post de Radio Guamá en Facebook.