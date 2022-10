Abogado de piloto cubano que escapó en avioneta: "Vamos a hacer lo posible por mantenerlo aquí"

Eduardo Soto, abogado del cubano Rubén Martínez Machado, que el pasado viernes escapó de Cuba en una avioneta, aseguró en rueda de prensa que hará todo lo posible para su defendido permanezca en territorio estadounidense, aunque admite la posibilidad de que pueda ser deportado.

“Este muchacho tiene temor de volver a Cuba y él desea mucho permanecer acá y nosotros, como abogados en fin, vamos a hacer todo lo posible para mantenerlo aquí”, dijo Soto en un encuentro con la prensa este miércoles.

Soto explicó que han solicitado que Martínez Machado sea liberado con grillete electrónico antes del juicio, aunque precisó que de momento no han recibido respuesta oficial a esa petición.

“Si no nos contestan para mañana [jueves], yo estoy pensando posiblemente poner una demanda federal para forzar al gobierno a decirnos si lo van a entretener o no salir a la calle mientras lo estamos defendiendo”, aseveró el letrado.

Precisó, igualmente, que el caso ha sido puesto ante un juez de inmigración sin necesidad de pasar entrevista de miedo creíble.

“El caso del señor Machado Martínez lo han puesto directamente ante un juez de inmigración y él tendrá derecho de pedir asilo político sin necesidad de establecer un temor creíble”, subrayó.

La celebración de la audiencia preliminar está prevista para el lunes 31 de octubre, a las 8 de la mañana (hora local), en la que Rubén Martínez formalizará su petición de asilo político.

"Está contento de haber llegado al país de las libertades", señaló Soto, quien añadió que tanto él como su cliente están esperanzados en obtener un veredicto positivo en corte.

Rubén Martínez Machado, a quien ya le presentaron formalmente cargos por su entrada ilegal a territorio norteamericano, se encuentra detenido en un Centro de Inmigración en Pompano Beach, en el condado de Broward, luego de su sorpresivo arribo ilegal a EE.UU. a bordo de una avioneta rusa, propiedad del gobierno cubano.

"No culpamos a nadie por tratar de escaparse de Cuba. Eso lo entendemos", dijo a Telemundo 51 Wayne Black, experto en seguridad aérea.

"Mi preocupación personal es si fue detectado o no, y por qué no se detuvo, si realmente no estamos tan seguros como deberíamos. ¿Qué pasa si ese avión hubiese caído sobre una escuela?", agregó.

Ruben Martínez arribó a Estados Unidos en la mañana del viernes 21 de octubre, procedente de Sancti Spíritus, a bordo de una avioneta monomotor Antonov An-2. La aeronave aterrizó en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, ubicado en el humedal de los Everglades.

Poco después de aterrizar, tras una hora de trayecto, el joven de 29 años fue puesto a disposición de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense.

En Miami Rubén solo tiene amigos, pues su hermana y su madre residen en la ciudad de Santa Clara.

Una fuente próxima al aviador confirmó a CiberCuba, que la Contrainteligencia (CI) confiscó la computadora y otros objetos personales del piloto en una segunda visita a su casa familiar en Santa Clara, que permanece bajo vigilancia.

Públicamente el gobierno cubano calificó la sustracción de la aeronave de “acto de piratería aérea", tipificado como delito en convenios internacionales ratificados por Cuba y EE.UU.