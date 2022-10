Madre de trillizos en Santiago de Cuba se retira de las redes: "Aquí nadie reclama nada y yo no soy líder"

Yurisleidis Remedios, una cubana madre de trillizos que en los últimos meses ha denunciado su situación de vulnerabilidad en las redes sociales, anunció que se retira de Internet.

En un video en su muro de Facebook, Remedios reveló que cada vez que sale a la calle de Santiago de Cuba, donde reside, la gente la llama malagradecida y contrarrevolucionaria, y hay quien la acusado de recibir dinero desde Estados Unidos por sus transmisiones.

"A mí nadie me ha pagado para yo decir nada, solamente tuve que acudir a otros medios, a periodistas, a paparazis, cuando no lo debía haber hecho, porque hay un partido comunista que debe proteger, hay un gobierno y un Consejo de Estado que debía proteger al pueblo, a los ciudadanos cubanos", señaló.

Yurisleidis, quien consiguió un contrato de gas tras denunciar que solo tenía leña para cocinarle a sus hijos, agradeció a los medios que difundieron su caso porque, "si no es por ellos, no llega Díaz-Canel", y recalcó que los dirigentes de su provincia "ninguno sirve".

"Ya tengo mi gas. No voy a alzar la voz por el pueblo de Santiago. (...) El que tenga su problema que vaya al gobierno. Yo resolví los problemas de mis hijos, aquí cada cual que resuelva los suyos", dijo.

La joven trabajadora por cuenta propia negó que fuera una "gusana". Recordó que José Daniel Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), la ha ayudado mucho con alimentos para sus hijos y ella le está muy agradecida, pero eso no la convierte en opositora.

"Santiago tiene un miedo que se caga encima, nadie reclama nada y yo no soy líder. Yo solo estaba clamando por una necesidad de mis hijos. (...) Me salgo [de las redes] porque ya tengo el gas de mis hijos, yo sola no voy a hacer un cambio de sistema, hágalo el que tenga los problemas, todo el que se está muriendo de necesidad y me está diciendo contrarrevolucionaria, tengan valor...", demandó.

Remedios pidió que nadie más le hable del tema del gas, y aseguró que ella es una ciudadana común y corriente, que no tiene amistades en el gobierno ni en la empresa CUPET, y que solo recibe ayuda de una persona que vive en el extranjero, y le ha dicho que se salga de las redes.

También aclaró que no quiere ningún asilo en otro país, porque ella es de Cuba y ahí quiere vivir.

"No soy contrarrevolucionaria, tampoco soy gusana, no soy ni neutra, yo me abstengo a todo, estoy fuera de todo. Si está Díaz-Canel, que esté Díaz-Canel; si está Raúl, que sea Raúl; si viene Biden... A mí no me interesa quién esté. Lo único que yo quería era el gas para mis hijos, no me interesa si ponen al perro o la jirafa de presidente, pero no voy a levantar mi voz por el pueblo de Santiago", subrayó.

Luego de años insistiendo para que le instalaran el servicio de gas, a finales de agosto esta madre envió un mensaje público a Díaz-Canel, exigiéndole que le acabaran de otorgar el servicio de gas licuado para poder cocinarle a sus hijos.

"Por favor, Díaz-Canel, tenga conciencia con esta madre y mande que me den el gas. Yo sé que a usted no le interesa un cojón lo que les pasa a las madres cubanas, a las madres de trillizos, pero ya no puedo más", dijo con gran indignación.