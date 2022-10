Fallece joven en Matanzas tras caerle encima un poste de telecomunicaciones

Un joven cubano de Matanzas falleció por las heridas que le provocó un poste telefónico que estaba en mal estado y le cayó encima.

El hecho sucedió el jueves en la finca Deseada, en el municipio Colón, en Matanzas.

La víctima, un joven con cierto retraso mental llamado Yarola Riso Gómez, estaba sentado descansando sobre una piedra justo cuando el poste de madera se vino abajo.

Vecinos del lugar denunciaron en las redes sociales que la situación del poste había sido reportada varias veces a la Empresa de Telecomunicaciones ETECSA.

"Me pregunto cuántas personas tienen que perder la vida por accidentes como este, por un poste que no servía, que estaba reportado y no lo quitaban. Tenía que pasar esto para que pudieran dar solución a lo mal hecho. Hoy fue Yaro, mañana puede ser uno de nosotros", dijo la internauta Addelacy Yglesias.

Captura de Facebook / Addelacy Yglesias

Según el usuario de Facebook 'Abajo La Dictadura', al conocerse el hecho acudieron al batey directivos de la empresa de electricidad, de ETECSA y del gobierno de Colón, a preguntar si alguien había hecho antes la denuncia del poste que hace años no sirve.

Captura de Facebook / Abajo La Dictadura

"Siempre se reportaba porque estaba al lado de casas y en algún momento podía caer arriba de cualquier niño o adulto, alrededor viven niños que juegan...", precisó el autor del post.

Otros conocidos del fallecido denuncian que su muerte también fue causada por negligencia de los médicos que lo atendieron en el hospital Mario Muñoz Monroy, de Colón.

De acuerdo con el testimonio de María Yglesias, el joven llegó al centro con sangramiento en la nariz, pero a pesar del golpe del poste nunca perdió el conocimiento.

"Sin poder moverte te tiraron arriba de una camilla con un suero para el dolor (...) después de tantas horas te hacen placas y los médicos dicen que no tienes nada, sigues con el dolor en pre ingreso. Dicen que tienes la columna partida pero que no hay instrumentos para operar, que hay que esperar...", relató.

Captura de Facebook / María Yglesias

"Te le fuiste a tu hermano de sus manos, que te cuidaba porque tú enseguida te dormiste con la mano de tu hermano agarrada. Empezaste a ponerte frio, tu hermano gritaba a la enfermera y era que te estabas apagando. Coño, llegaste soltando sangre por la nariz, porque en menos de 24 horas te dio un trombo y lleno de hematomas. Dónde está la potencia médica, dónde están las donaciones...", cuestionó.

María también denunció la doble moral de las autoridades, que tras el accidente inmediatamente se presentaron en el lugar y en menos de un minuto se llevaron el poste para que no se filtraran imágenes.

"Somos cubanos de a pie que sufrimos como el pueblo por un mal gobierno. Quién devuelve la vida de Yaro, quién, y no hablo de dinero ni de indemnización, no. Hablo de su vida que es lo importante, el dinero no devuelve la vida de un ser querido. Hasta cuándo (...) Algún día ese mal gobierno tiene que acabar para que no sigan pasando más estas cosas. Arriba de qué hombro va a caer esta muerte", cuestionó.