Madre de niño rescatado tras secuestro en Florida: “Nunca he sido tan feliz”

Yanet Leal Concepción, la cubana cuyo hijo fue localizado en Canadá este domingo tras haber sido secuestrado por el padre en agosto, asegura que jamás en su vida se había sentido tan feliz, y no ve la hora de reencontrarse con su pequeño de seis años, Gabriel "Jojo" Morales.

“Estoy tan feliz porque mi hijo está bien, me temí lo peor...Toda madre teme lo peor...era como si me dejara mi alma. Estoy tan feliz que no puedo dejar de llorar”, dijo en declaraciones a Local 10.

La madre se mostró muy agradecida de quien llamó por teléfono a las autoridades tras ver al niño en compañía del padre en un Walmart en la ciudad canadiense de Moncton, en la provincia de New Brunswick.

La joven ha contado que aunque la policía en un primer momento le dijo que no le contara a nadie del hallazgo, ella no pudo evitar ponerse a dar brincos de alegría cuando la llamaron a su trabajo para avisarle.

Varias horas después de que el niño fuera encontrado, finalmente pudo hablar con su pequeño por teléfono por primera vez desde el 27 de agosto, fecha en que el menor fue secuestrado por su padre, Jorge Morales, de 45 años; y por su abuela paterna, Lilliam Peña Morales, de 68.

“Todo lo que dije fue: ‘¡Oye, cariño! ¡Te extrañé!’ y él dijo: ‘¡Es mami, es mami!’”, relató emocionada la joven, quien asegura que nunca había sido tan feliz.

Yanet explicó que, debido a la condición médica de su hijo -que está en el espectro del autismo- el niño no está al tanto de lo que está pasando.

"¡Llegué a hablar con él y le dije que estaba esperando a que regresara de vacaciones! Él estaba como 'sí, mamá'”, declaró la feliz madre a un medio local.

“Esto solo será superado en el momento en que lo abrace. Nada se compara con este sentimiento, nunca he tenido este sentimiento de felicidad, estoy tan bendecida en este momento que ni siquiera sé qué decir”, concluyó Yanet, que espera reunirse con su hijo este mismo lunes y que en las últimas horas ha compartido su alegría con varios medios de prensa estadounidenses.

“Este es otro ejemplo de cómo las fuerzas del orden público locales, estatales, federales e internacionales, junto con los Estados Unidos y la Oficina del Fiscal del Estado, se unen por la seguridad de un niño y continuarán trabajando juntos para luchar contra el mal mayor”, dijo en un comunicado el director de policía de Miami-Dade, Freddy Ramírez.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ofreció hace apenas unos días una recompensa de 10 mil dólares por información que conduciera al paradero del niño.

El sábado 27 de agosto, Jorge Gabriel Morales recogió al niño en casa de la abuela materna y nunca lo devolvió. Desde el inicio las autoridades hablaron de la presunta complicidad de abuela paterna. Tanto Jorge Gabriel Morales como su madre eran buscados desde inicios de septiembre por un cargo de delito grave de interferencia de custodia y por ocultar a un menor, contraviniendo la orden de una corte estatal.

En declaraciones anteriores a la prensa, Yanet Leal Concepción dijo que lo sucedido era una venganza por haberse divorciado del padre del menor, con el que estuvo casada cuatro años y del que se separó hace tres años. Desde entonces estuvieron inmersos en una difícil batalla legal por la custodia del menor. Finalmente, por decisión judicial el pequeño Jorge podía pasar los fines de semana con el padre en casa de la abuela paterna.