Victoria de Lula en Brasil con guiño cubano

Luiz Inácio Lula da Silva fue electo presidente de Brasil por tercera ocasión tras derrotar al actual mandatario, Jair Mesias Bolsonaro, con el estrecho margen de 1.8% de los votos válidos, pero lo suficiente para llevarse el gato al agua y dejar al campo por primera vez en la historia a un candidato a la reelección presidencial en ese país.

Los seguidores de ambos bandos vivieron un conteo de votos de infarto con los contrincantes alternándose en la punta hasta el final de fotofinish, cuando el balotaje se detuvo en los 60.3 millones de votos del veterano político, frente a los 58.2 millones de papeletas que el actual gobernante ultraderechista juntó esta vez.

La jornada electoral de este domingo deja, además, algunos momentos que para los cubanos no podrían pasar por alto; guiños a Cuba, o más bien al régimen, si se considera que para gran parte de la izquierda esto es indisoluble, por absurdo que parezca, y que confunden la nación cubana y sus tradiciones con su gobierno de partido único.

Como manda el manual político, los candidatos acudieron temprano a ejercer el sufragio. Bolsonaro vistió una ceñida camiseta de color amarillo con la palabra “Brasil” dejando ver el chaleco antibala. Lula, por su parte, se presentó a votar y posó para la foto —y aquí el primer guiño— con guayabera blanca de mangas largas.

Es cierto que no es la primera vez que Lula usa guayabera. El exmandatario y ahora presidente electo las ha vestido en múltiples ocasiones y de todos los colores, inclusive roja, siendo, a todas luces, un admirador de la prenda.

Pero escoger guayabera para el día “más importante de su vida”, según sus palabras, no debe ser fruto del acaso; una guayabera idéntica a la que hemos visto usar a Raúl Castro, Machado Ventura, Bruno Rodríguez y otras especies del paleolítico cubano. La misma pieza que ya en 2010 el diario The Guardian definió como “el nuevo look de Cuba” (en alusión a su gobierno) y “prenda de vestir oficial”.

La misma guayabera, si seguimos desempolvando, usada por Lula en una foto junto a Raúl Castro y Díaz-Canel durante su primera visita a Cuba tras salir de prisión y que fue republicada por el gobernante cubano en su tweet de felicitación al “hermano Presidente Lula”.

Ya se sabe que la ropa de los candidatos es puro simbolismo, no importa si es un broche, un color de corbata o todo el atuendo. Lo llevan como un manto, como declaración de principios y en última opción como mensaje directo al votante indeciso el día de las elecciones. Lo hizo así Bolsonaro en honor a su eslogan “Brasil por encima de todo” y lo debe haber hecho Lula por alguna razón.

O quizá me engaño y todo no pasa de un fetichismo, una romántica asociación de la izquierda con la dictadura insular. Quizá mera superstición del viejo sindicalista, que este domingo pasó a la historia como el primer hombre en gobernar tres veces el gigante sudamericano y que lo hace creyéndose en deuda histórica con los amigos caribeños de siempre.

La otra presencia cubana en la jornada que marcó la vuelta del Partido de los Trabajadores al poder no podría ser más simbólica. Sucedió en la fiesta de la victoria en la avenida Paulista de São Paulo, donde Lula y su vice, Gerardo Alckmin, eran esperados por decenas de miles de seguidores. Y cuál no fue la sorpresa cuando su entrada triunfal, en vez de ser aupada con samba o por aquellas canciones creadas para enfrentar a la dictadura militar y convertidas en verdaderos himnos, fue a ritmo de música cubana.

Sí, la inconfundible música cubana y sus descargas de piano le pusieron banda sonora a los brazos alzados en señal de victoria de Lula, Alckmin y Fernando Haddad (derrotado a la gobernación de ese estado) ante la muchedumbre reunida.

Pero la gran paradoja de esa izquierda despistada, por quedarme en ese calificativo, se produjo cuando retumbó en la multitudinaria fiesta nuestra reina, la inconfundible Celia Cruz.

Para desvelo de sus represores, la siempre vetada por la Plaza de la Revolución se coló de lleno en la victoria de Lula.

Y de pronto, en Brasil, Celia llenó todos los espacios con su “hay que gozar, que la vida es un carnaval”, dejando claro otra vez que los hombres mueren y los partidos más todavía, pero que su música y su espíritu serán eternos, como también lo será la nación cubana.