¿Qué ha sido de la actriz cubana Edenis Sánchez?

Luego de ser durante varios años un rostro familiar en la televisión cubana, la actriz Edenis Sánchez ha pasado un tiempo sin que apenas sepamos de ella.

Conocida, entre otros, por sus personajes de Alelí en la telenovela Al Compás del Son (2005), Zuleika en Bajo el mismo sol (2011) y la oficial Sucel en Tras la Huella –papel que interpretó durante años–, la actriz cubana lleva tiempo radicada en Chile y, aunque su rostro ya no aparece con la misma frecuencia en la pantalla chica de la isla, no ha estado perdiendo el tiempo.

Actualmente, Edenis forma parte del elenco confirmado para la nueva película del director chileno Mateo Iribarren, La Embajada.

Durante los años que lleva en Chile, la cubana participó en la obra de microteatro Divas navegantes, fue imagen de campañas publicitarias y ha hecho trabajos de producción y gestión cultural.

A principios de este año, estuvo bailando rumba en algunos escenarios chilenos acompañando al percusionista cubano Rodney Martínez, una experiencia que disfrutó al máximo porque "nací en medio del Carnaval de mi natal Santiago de Cuba y a esas energías me debo".

Edenis Sánchez también ha trabajado en la película alemana Landgericht, la coproducción ítalocubana La noche de los inocentes, el filme británico Day of the Flowers, y fue actriz invitada en la popular serie estadounidense House of lies.

La artista cubana tiene un hijo de tres años y una tienda online, Bazar Edén 21.

Otras telenovelas en las que participó en Cuba fueron La Sal del Paraíso, Playa Leonora, y las teleseries Rompiendo el silencio y SOS Academia.

