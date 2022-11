Aumentarán apagones este sábado tras rotura de termoeléctrica en Matanzas

Termoeléctrica "Antonio Guiteras", Matanzas Foto © Facebook / UNE Cuba

La rotura y salida imprevista de la central termoeléctrica "Antonio Guiteras", de Matanzas, incrementó el déficit de energía, que se estima sea de más de mil MW en el horario pico nocturno.

Este viernes la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) anunció que la planta más importante del país se desconectaba del Sistema Energético Nacional (SEN) por causas que hasta el momento no han sido reveladas.

Con el anuncio, son 11 las unidades que se encuentran fuera de servicio, más los equipos electrógenos que no funcionan o están en mantenimiento, lo que propiciará el déficit de 700 MW en la mañana y 1,149 MW en la noche.

Se encuentran fuera de servicio por averías las unidades 6 y 7 de la central del Mariel, la "Otto Parellada", la unidad 1 de Santa Cruz, la "Antonio Guiteras", la unidad 4 de Cienfuegos, la 4 de Nuevitas y la 2 de Felton.

Continúan en mantenimiento la unidad 2 de la planta de Santa Cruz, la 5 de Nuevitas y la 3 de Renté.

La UNE espera que durante el día comience la sincronización del bloque número 2 de la planta de Santa Cruz, que tiene una capacidad de generación de 80 MW, pero es insuficiente para hacer frente a la alta demanda de energía eléctrica y que podrá ser de unos 3100 MW en el horario pico nocturno.

Aunque este viernes hubo apagones en casi todo el país, la mayor afectación se registró a las 7:20 p.m. y no fue hasta pasadas las 3:25 a.m. que no se restableció el sistema, pero dos horas después comenzó nuevamente el déficit.