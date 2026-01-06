Déficit eléctrico vuelve a rozar los 2,000 MW y agrava el panorama energético en Cuba

Vídeos relacionados:
El déficit de generación eléctrica en Cuba continúa cerca de los 2,000 megawatts (MW) y muestra un repunte respecto a días anteriores, en medio de un escenario cada vez más complejo marcado por la crisis interna y la incertidumbre regional, especialmente por la situación que se vive actualmente en Venezuela, principal aliado energético del régimen de La Habana.
De acuerdo con el pronóstico oficial de la Unión Eléctrica (UNE) para el horario pico de este 6 de enero de 2026, se prevé una disponibilidad de 1,533 MW frente a una demanda máxima estimada de 3,300 MW, lo que generaría un déficit de 1,767 MW y una afectación real de hasta 1,797 MW durante el horario de mayor consumo.
Según el parte, para el pico nocturno se espera la entrada o recuperación parcial de varias unidades, entre ellas: la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, con 65 MW, la unidad 5 de la CTE Nuevitas, la unidad 1 de la CTE Felton, con 125 MW (aún en proceso de arranque), y 48 MW de motores de la Patana de Regla.
Sin embargo, estas incorporaciones resultan insuficientes para cubrir la demanda nacional.
Afectaciones sostenidas y empeoramiento del servicio
La Nota Informativa sobre el Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) detalla que el día anterior el servicio estuvo afectado desde las 05:16 horas, sin lograr restablecerse durante la madrugada.
La máxima afectación se registró a las 18:20 horas, con 1,863 MW, superando lo planificado debido a la salida imprevista de la unidad 5 de la CTE Nuevitas y a una demanda mayor de la prevista.
A las 06:30 horas de este martes, la disponibilidad del SEN era de apenas 1,240 MW, frente a una demanda de 2,192 MW, lo que ya provocaba 965 MW de afectación, con una previsión de 1,100 MW durante el horario del mediodía.
Averías, mantenimientos y falta de combustible
El informe de la UNE confirma que las principales causas del déficit continúan siendo averías múltiples en las termoeléctricas, mantenimientos prolongados y la falta de combustible, un problema estructural que no muestra señales de solución a corto plazo.
Entre las averías se encuentran:
CTE Mariel (unidad 5)
CTE Nuevitas (unidad 5)
CTE Santa Cruz (unidad 1)
CTE Felton (unidades 1 y 2)
En mantenimiento permanecen:
CTE Santa Cruz (unidad 2)
CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos (unidad 4)
A esto se suman 441 MW fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica y 1,159 MW afectados por problemas de combustible, incluyendo: 97 centrales de generación distribuida (860 MW), 48 MW en la Patana de Regla, 106 MW en la Central Fuel de Moa, y 145 MW indisponibles por falta de lubricante.
Un panorama cada vez más sombrío
Aunque el gobierno destaca la contribución de los 34 parques solares fotovoltaicos, que generaron 2,884 MWh con un pico de 560 MW, esta cifra sigue siendo insuficiente para compensar el colapso del sistema térmico y la escasez de combustible.
Con apagones prolongados, déficit sostenido y una creciente vulnerabilidad externa, el panorama energético en Cuba luce cada vez más oscuro, sin que las autoridades ofrezcan soluciones estructurales que permitan prever una mejora real del servicio eléctrico en el corto plazo.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuál es el déficit eléctrico actual en Cuba?
Actualmente, el déficit de generación eléctrica en Cuba alcanza casi los 2,000 MW. Este déficit es el resultado de una demanda máxima estimada de 3,300 MW frente a una disponibilidad de solo 1,533 MW, según el pronóstico oficial de la Unión Eléctrica (UNE) para el 6 de enero de 2026. Este problema se ha agravado debido a averías, mantenimientos prolongados y la falta de combustible.
¿Cuáles son las principales causas del déficit energético en Cuba?
Las principales causas del déficit energético en Cuba incluyen una serie de averías en las centrales termoeléctricas, mantenimientos prolongados y la falta de combustible. Este problema estructural no muestra señales de solución a corto plazo, afectando significativamente la generación de electricidad en el país.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para solucionar la crisis energética?
El gobierno cubano ha destacado la contribución de 34 parques solares fotovoltaicos que generaron 2,884 MWh con un pico de 560 MW. Sin embargo, esta cifra es insuficiente para compensar el colapso del sistema térmico y la escasez de combustible. Hasta el momento, no se han ofrecido soluciones estructurales que permitan prever una mejora real del servicio eléctrico a corto plazo.
¿Cómo afecta la crisis energética a la población cubana?
La crisis energética en Cuba impacta significativamente la vida cotidiana de la población. Los apagones prolongados afectan la conservación de alimentos, el acceso al agua, la atención médica y el descanso. Esta situación ha generado un descontento popular creciente, mientras el gobierno no logra ofrecer soluciones efectivas.
