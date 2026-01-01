Régimen cubano asegura que al llegar el 1 de enero "todo el mundo tenía corriente"

Ver más

El régimen cubano alardeó de la supuesta estabilidad del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), al afirmar que al momento de la llegada del nuevo año, “todo el mundo tenía corriente”.

La declaración fue hecha por la periodista oficialista Esther Lilian González en un reportaje desde el Ministerio de Energía y Minas de Cuba, donde aseguró que el 31 de diciembre “fue un día bueno para la Unión Eléctrica (UNE)” porque el sistema “cerró sus cargas a las 8:30 de la noche. Es decir que, a las 12:00 am, cuando llegó el 1 de enero, en Cuba todo el mundo tenía corriente".

Sin embargo, esa supuesta felicidad fue efímera. Apenas unas horas después, el país volvió a enfrentar largos apagones.

Colapso sostenido del sistema

El reporte técnico de la Unión Eléctrica confirma que la situación del SEN sigue siendo crítica. A las 6:00 a.m. de este jueves, la disponibilidad era de apenas 1.500 MW frente a una demanda de 1.360 MW, sin afectaciones en ese momento, aunque con una previsión de nuevas interrupciones de hasta 150 MW durante el día.

El documento detalla que permanecen fuera de servicio las unidades 5 de la CTE Mariel, 2 de la CTE Felton y 3 de la CTE Céspedes; mientras otras unidades, como la 2 de la CTE Santa Cruz y la 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos), están en mantenimiento programado. En total, 687 MW se encuentran fuera de servicio por limitaciones técnicas en la generación térmica.

A estos problemas se suman las limitaciones por escasez de combustible. Hay 66 centrales de generación distribuida que no están operando, representan una pérdida de 700 MW. Además, 35 MW de la Patana de Melones, 40 MW de la Patana de Regla y 142 MW por falta de lubricante completan un déficit total de 917 MW por falta de combustible.

Las previsiones para el horario pico del 1 de enero no son alentadoras. A pesar de la posible entrada de la unidad 3 de la CTE Céspedes con 120 MW, se estima una disponibilidad total de 1.620 MW frente a una demanda máxima de 2.950 MW. De mantenerse las condiciones actuales, se pronostica una afectación de hasta 1.360 MW en el horario nocturno.

Mientras el régimen intenta vender optimismo con frases triunfalistas, la realidad energética del país sigue sumida en una crisis estructural, marcada por el deterioro tecnológico, la mala gestión estatal y la falta de inversión sostenida. Para millones de cubanos, el nuevo año comenzó, una vez más, entre apagones, calor e incertidumbre.