Apagones en Cuba este 31 de diciembre: La UNE pronostica alto déficit en Nochevieja

Vídeos relacionados:

Los cubanos despedirán el 2025 entre velas, hornillas de carbón y cenas a oscuras. La Unión Eléctrica (UNE) informó que este martes 31 de diciembre el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) continuará en crisis, con un déficit estimado de 1.315 megavatios (MW) durante el horario pico, lo que asegura apagones en todo el país incluso durante la Nochevieja.

Según el parte oficial de la UNE, el servicio eléctrico se afectó de forma continua durante las 24 horas del lunes y solo logró restablecerse momentáneamente a las 2:44 de la madrugada de este martes. Sin embargo, apenas tres horas después, a las 5:04 a.m., las interrupciones comenzaron nuevamente debido al déficit de generación.

La afectación máxima registrada ayer fue de 1.660 MW a las 6:10 p.m., coincidiendo con el horario de mayor demanda. En la mañana de este miércoles, la disponibilidad del SEN era de 1.480 MW frente a una demanda de 1.900 MW, lo que provocaba 412 MW afectados por déficit.

Un sistema colapsado

Las principales causas de la crisis son las averías en las centrales termoeléctricas (CTE) de Mariel, Felton, Renté y Santa Cruz, así como los mantenimientos en las plantas de Santa Cruz y Cienfuegos. A esto se suman 603 MW limitados por fallos térmicos y otros 872 MW indisponibles por falta de combustible y lubricantes, lo que evidencia la gravedad del deterioro del sistema energético nacional.

La UNE espera recuperar 150 MW mediante motores de generación distribuida, la entrada de la Unidad 1 de la CTE Santa Cruz (60 MW), la patana de Melones (35 MW) y seis motores de Fuel Moa (90 MW). Sin embargo, incluso con esas incorporaciones, el déficit en el pico nocturno rondará los 1.285 MW, por lo que la afectación estimada será de 1.315 MW.

Sin tregua en las fiestas

Los apagones en fechas señaladas se han vuelto una constante en la isla. Durante la Nochebuena del 24 de diciembre también se reportaron cortes generalizados, y ahora, en plena Nochevieja, los cubanos volverán a enfrentar la cena de fin de año sin corriente eléctrica, en medio de un clima de descontento y resignación.

Lo más leído hoy:

A pesar de los 34 nuevos parques solares fotovoltaicos, cuya producción ascendió a 3.038 MWh, la energía renovable continúa siendo insuficiente para cubrir la demanda nacional, que supera con creces la capacidad real del sistema eléctrico cubano.

Mientras tanto, las autoridades del régimen insisten en que se realizan esfuerzos para estabilizar el SEN, aunque los informes diarios confirman que la situación energética del país sigue sin mostrar signos de recuperación.