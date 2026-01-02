Cuba sigue con apagones masivos tras el espejismo del "fin de año con corriente"

Vídeos relacionados:

La crisis energética que mantiene a millones de cubanos sometidos a apagones de hasta 20 horas diarias volvió a golpear con fuerza el jueves 1 de enero y la madrugada de este viernes, apenas horas después de que el régimen proclamara una supuesta "estabilidad" del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) durante la llegada del nuevo año.

Según el parte de la Unión Eléctrica (UNE), el jueves el servicio estuvo afectado desde las 7:29 am hasta la 1:55 pm, y nuevamente desde las 2:56 pm hasta las 10:30 pm.

La máxima afectación del día alcanzó los 1506 megawatts (MW) a las 6:30 pm, una cifra que confirma la gravedad del colapso estructural del sistema.

Para este viernes 2 de enero, la situación no muestra mejoría.

A las 6:00 am, la disponibilidad real del SEN era de apenas 1550 MW frente a una demanda de 1600 MW, lo que ya implicaba una afectación inmediata de 110 MW.

Al mediodía se estiman apagones de 400 MW.

Por otra parte, para el horario pico se proyecta una demanda máxima de 2950 MW frente a la misma disponibilidad de 1550 MW, lo que dejaría un déficit de 1400 MW y una afectación pronosticada de hasta 1430 MW.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

El deterioro del parque termoeléctrico continúa siendo una de las principales causas del colapso.

Permanecen averiadas la unidad 5 de la CTE Mariel y la 2 de la CTE Felton, mientras que están en mantenimiento la unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

Solo por limitaciones en la generación térmica permanecen fuera de servicio 726 MW.

A esta situación se suma el crónico desabastecimiento de combustible y lubricantes.

Según la UNE, 79 centrales de generación distribuida están fuera de servicio por esta causa, con 753 MW indisponibles.

También están inactivos 35 MW de la patana de Melones, 48 MW de la patana de Regla y otros 142 MW por falta de lubricante, para un total de 978 MW perdidos únicamente por carencias de insumos básicos, una evidencia directa de la incapacidad del Estado para sostener el sistema.

El Gobierno intenta exhibir los parques solares fotovoltaicos como un supuesto salvavidas.

La UNE informó que los 34 nuevos parques produjeron 2812 MWh y alcanzaron una potencia máxima de 511 MW en el horario de la media.

Sin embargo, estas cifras quedan muy por debajo del déficit de más de 1400 MW previsto para el horario pico, confirmando que las soluciones presentadas no compensan ni de lejos el colapso de la generación convencional.

En medio de este panorama, la Empresa Eléctrica de La Habana publicó en Facebook que el jueves NO se afectó el servicio eléctrico en la provincia por déficit, aunque recuerda que las afectaciones "dependerán de las exigencias del SEN".

Captura de Facebook / Empresa Eléctrica de La Habana

La aclaración deja en evidencia la profunda desigualdad en la distribución de los apagones y la prioridad que reciben determinados territorios, mientras el resto del país continúa sumido en prolongadas interrupciones.

El contraste con el discurso oficial no puede ser más marcado.

El jueves, desde el Ministerio de Energía y Minas, la periodista oficialista Esther Lilian González aseguró que el 31 de diciembre "fue un día bueno para la Unión Eléctrica" y que "a las 12:00 am, cuando llegó el 1 de enero, en Cuba todo el mundo tenía corriente".

Esa imagen de supuesta normalidad duró apenas unas horas. El regreso inmediato de los apagones masivos confirmó que se trató de un espejismo propagandístico y no de una solución real.

Mientras el régimen insiste en presentar cifras aisladas y promesas de estabilidad, la realidad es que el sistema electroenergético continúa hundido en una crisis estructural provocada por años de abandono, mala gestión y falta de inversiones efectivas.

El resultado es un país entero atrapado en apagones interminables, con una población exhausta que sigue pagando el precio del colapso energético.