Apagones en Cuba persisten: Con Maduro o sin Maduro, la Isla sigue sin luz

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba volvió a mostrar su vulnerabilidad este miércoles 7 de enero, cuando el país experimenta cortes de energía que afectarán el servicio durante prácticamente todo el día.

Según informó la Unión Eléctrica (UNE) en Facebook, el martes la máxima afectación por déficit de capacidad de generación se registró a las 6:20 pm, con 1710 MW inoperantes.

De acuerdo con la UNE, el servicio se restableció parcialmente a la 1:54 de esta madrugada, pero a las 4:54 am se inició nuevamente la afectación.

Para las 6:30 am, la disponibilidad total del SEN era de apenas 1550 MW, mientras que la demanda alcanzaba 2040 MW, dejando un déficit de 520 MW.

En el horario de la media se estima una afectación de 750 MW.

Las principales incidencias incluyeron averías en cuatro unidades de la CTE Mariel, Nuevitas, Felton y de las CTE Antonio Maceo.

Además, están en mantenimiento dos bloques de las CTE Santa Cruz y Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Las limitaciones en la generación térmica dejaron 560 MW fuera de servicio.

Los problemas por falta de combustible también siguen siendo un factor crítico.

La UNE reportó 100 centrales de generación distribuida con 877 MW afectados, junto con 150 MW indisponibles por falta de lubricante, lo que eleva el total de MW afectados por esta causa a 1027.

En cuanto al pronóstico para el horario pico, se espera que la demanda llegue a 3200 MW, con una disponibilidad de solo 1550 MW, lo que dejaría un déficit de 1650 MW y una afectación estimada de 1680 MW.

Aunque la producción de los 34 nuevos parques solares fotovoltaicos alcanzó 3062 MWh, con una máxima potencia entregada de 649 MW, esta cifra resulta insuficiente para compensar la crisis crónica de la generación eléctrica.

Por su parte, la Empresa Eléctrica de La Habana también reportó interrupciones durante 7 horas y 46 minutos, con un pico de 196 MW a las 6:20 pm. Fue restablecido el servicio a las 8:41 pm.

"A causa de la baja disponibilidad en la generación NO se pudo cumplir con la programación informada", precisó la empresa.

"En la madrugada NO se afectó el servicio. Al cierre de la NOTA no hay afectación por déficit", agregó.

La situación evidencia la incapacidad del gobierno cubano para garantizar un suministro eléctrico estable y confiable, a pesar de los reiterados anuncios sobre supuestas mejoras en el SEN.

Mientras tanto, millones de hogares y empresas continúan enfrentando apagones prolongados que afectan la vida cotidiana y la economía del país.