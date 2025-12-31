Presumen "récord de permanencia" de la Guiteras este fin de año en medio de apagones

Vídeos relacionados:

La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas y considerada el mayor bloque unitario del país, se mantiene en línea al cierre de 2025 y autoridades del sector destacan un “significativo registro de permanencia” este año.

Pese a problemas técnicos y a que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) continúa con apagones generalizados por un déficit elevado de generación, el director general de la industria, Rubén Campos Olmo, dijo que la Guiteras estaba operando con 170 MW.

A su vez, destacó que la estrategia para los últimos días de 2025 y los primeros de 2026 consistía en no elevar la carga por encima de 180 MW, con el objetivo de preservar la estabilidad de una planta con “más de tres décadas” de funcionamiento.

Campos Olmo explicó que desde marzo la unidad trabaja con problemas en el recalentador de alta temperatura, lo que obliga a generar con sobreconsumo de agua, situación que se agravó “en las últimas horas” y que sería la causa fundamental de la limitación de potencia.

Añadió que esperaban intervenir la falla y corregir otros defectos en una parada corta en los primeros días de enero.

Según el directivo, aun con esas dificultades, 2025 cerraría como el segundo año de mayor tiempo en línea para la Guiteras “después de 2002”, con poco más de 7.800 horas.

Salidas recientes del SEN y reincorporaciones

La nota oficial reconoce que la termoeléctrica abandonó el SEN el domingo previo por una falla en la línea de salida de 220 kV y que, tras entrar en la madrugada del lunes, salió otras dos veces por irregularidades en el área de turbina, hasta reingresar a las 13:29 horas.

El mismo texto indica que la Guiteras fue distinguida recientemente “entre los mejores” del país por su aporte a la generación base y su eficiencia, reconocimiento que —según el reporte— se formalizaría en un acto por el Día del Trabajador Eléctrico el 14 de enero.

La publicación también destaca que la planta consume crudo nacional por oleoducto, sin gastos de transportación, y subraya su ubicación en el occidente, donde se concentran “las mayores cargas eléctricas”.

En paralelo al discurso sobre la permanencia de la Guiteras, la UNE informó que el 31 de diciembre el SEN seguía “en crisis”, con un déficit estimado de 1.315 MW en el horario pico, lo que anticipaba apagones durante la Nochevieja.

El parte indicó afectaciones continuas durante las 24 horas del lunes, un restablecimiento momentáneo a las 2:44 a.m. y nuevas interrupciones desde las 5:04 a.m. por falta de generación.

La afectación máxima reportada el día anterior fue de 1.660 MW a las 6:10 p.m. En la mañana, la disponibilidad era de 1.480 MW frente a una demanda de 1.900 MW, con 412 MW afectados.

Entre las causas mencionadas figuran averías en termoeléctricas como Mariel, Felton, Renté y Santa Cruz, mantenimientos en Santa Cruz y Cienfuegos, además de 603 MW limitados por fallos térmicos y 872 MW indisponibles por falta de combustible y lubricantes.

La UNE proyectó recuperar potencia con generación distribuida, la entrada de la Unidad 1 de Santa Cruz (60 MW), la patana de Melones (35 MW) y motores de Fuel Moa (90 MW), pero aun así el déficit para el pico se mantendría en torno a 1.285 MW, con afectación estimada de 1.315 MW.

El reporte añade que, pese a la entrada de 34 parques solares fotovoltaicos con una producción de 3.038 MWh, la generación renovable sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda nacional, mientras las autoridades insisten en que se realizan esfuerzos para estabilizar el sistema.