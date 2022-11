Cantante cubano "El Niño" manda mensaje a colegas que no lo han apoyado tras episodio de censura

Emilio Frías, director de la orquesta cubana El Niño y la Verdad, achacó al "miedo y a la cobardía de una parte” y a “la envidia y la apatía de otro” el escaso apoyo que ha recibido de sus colegas artistas tras los recientes episodios de censura de los que ha sido víctima en Cuba.

Frías dirigió duras palabras a los colegas que se han mostrado indiferentes a su realidad, si bien asegura preferir quedarse con el apoyo mayoritario de su público.

"Conozco el miedo y la cobardía de muchos y la envidia y la apatía de otros, porque puedes tú tener mi mismo pensamiento o no, puedes incluso tener una posición política opuesta radical a mis pensamiento, que más que políticos son humanos y patriotas, puedo caerte bien o no, o ser de los más allegados o no, pero mostrarte indiferente completamente ante lo que está viviendo hoy un 'Colega'?...", cuestionó el músico en parte de un extenso escrito publicado en Facebook este domingo.

Emilio Frías aclaró que ha recibido mensajes de unos pocos colegas, "algunos de corazón y otros por quedar bien o enterarse del chisme que han sido la mayoría".

No obstante, el músico dijo sentirse gratamente sorprendido del apoyo recibido de parte de muchos actores, artistas plásticos, bailarines, reguetoneros, influencers, páginas independientes y promotores de eventos.

El músico dice que el mundo del espectáculo a nivel mundial está muy marcado por “la competencia y la hipocresía”, algo que opina que en el caso de Cuba se exacerba por la necesidad y la crisis, algo que en su opinión convierte el panorama artístico nacional en una “ley de la selva donde nadie es amigo de nadie".

“A muchos para no decir todos, los he visto hablar de todos, incluso burlarse de cosas malas a nivel artístico que les pasan al otros y luego los veo de manos como si fueran novios", comentó.

Aseguró, igualmente que "la miseria humana y la inseguridad de perder sus lugares los hacen cometer atrocidades, el verdadero quítate tu pa ponerme yo pero sin escrúpulos ni ética".

"Si hablamos de valores y conceptos mejor no hablar, pues casi ninguno de estos grandes y talentosos artistas son dignos de admirar como seres humanos literalmente hablando", añadió el cantante y compositor.

Cree que la censura de que está siendo objeto su orquesta en Cuba para muchos colegas de su género “es un beneficio", opina que para el que está arriba "es un alivio" y para el que está abajo "es una oportunidad más para poder ocupar ese lugar".

Emilio Frías dice estar seguro de que muchos de sus colegas artistas en Cuba piensan como él en el fondo, pero no se atreven a decirlo.

Asegura que él no esperaba el apoyo de sus colegas porque siempre ha estado solo, y que sus valores y principios lo han llevado siempre a estar separado de “La Mentira”.

"El apoyo que yo tengo es el más grande y el que más temen, es el que más me gusta y es el que no miente, es un pueblo entero que me para a diario en la calle y me dice, pa lante, no te pares, Cambio y Bien, eres un cubanazo. Gracias por lo qué haces, ese es el apoyo que yo necesito y ese es el apoyo que tiene a mi familia orgullosa y a mi me deja dormir en paz", concluyó el intérprete, que dijo esperar que ningún colega se moleste porque lo escrito es la "pura verdad".

A finales de octubre Emilio Frías anunció que la participación de su agrupación El Niño y La Verdad en el programa 23 y M de la televisión cubana había sido cancelada.

El músico también contó que su música ha sido retirada del segmento "Lo más pega'o", del programa Piso 6 y que la edición de uno de los programas de "Sin Límites" en el que él participaba se detuvo y que tampoco saldría al aire el programa de CheFarándula que había grabado.

En septiembre Emilio Frías fue censurado en un concierto en la Casa de La Música de Galiano, cuando se disponía a estrenar en vivo su canción Cambio.

Los directivos del centro nocturno interrumpieron la actuación, encendieron las luces y expulsaron al sonidista de la orquesta. En las redes sociales se extendieron imágenes y vídeos del desagradable episodio y miles de cubanos reaccionaron ante las continuas muestras de censura en Cuba.

