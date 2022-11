Cubadebate propone receta de buñuelos de viento y cubanos reaccionan

El portal oficialista Cubadebate publicó este miércoles la receta de buñuelos de viento y los internautas cubanos reaccionan de inmediato con la doble suspicacia que tiene la receta.

“Hoy les propongo estas recetas tomadas del libro Manual del cocinero Español = Cubano (1840). Espero le sean de su agrado. Aporreado de col, habichuelas con cebolla a la habanera, patas fritas a la habanera, boniatillo seco y buñuelos de viento”, refiere la plataforma oficialista en su perfil de Facebook.

“Esta receta es un MEME, lo único que se podrá hacer de forma económica en nuestras cocinas son los buñuelos de viento porque imagino que no llevan ningún ingrediente, sería sólo salir al aire libre y abrir la boca”, apunta una internauta en los comentarios de la publicación.

Otro usuario comenta con ironía que los buñuelos de viento son una delicia porque “te llenan el estómago de aire”.

“Sigo diciendo que los youtubers y memeros se están haciendo rico a costillas de uds. El bullying es una palabra pequeña para lo que generan nuestros medios de prensas en estos días”, se lee en otra opinión.

Otra usuaria molesta espeta que le “parece de muyyyy mal gusto recomendar recetas en un país donde no hay nada y todo es en MLC”

“¿Bistec de viento también saben cómo hacer?”, pregunta en tono de mofa un internauta.

En el texto la investigadora Silvia Mayra Gómez Fariñas, quien escribe esta columna, dice que “en ocasiones se me hace difícil empezar esta página, buscando hacerla agradable y potable, pero como me dijo una amiga, siempre encontrarás quien vea la paja en el ojo ajeno y no la cabilla en el suyo propio”.

También asegura que ella sabe de “las necesidades, las escaseces que tenemos y lo difícil que se nos hace llegar a la cocina”, pero que estos problemas pueden ser superados como en el pasado.

Y otra vez vuelve a sugerir platos con ingredientes como pata de puerco, harina de trigo, “aceite suficiente para freir”, col, habichuelas, huevos, mantequilla, corteza de limón, canela, entre otros productos que a veces no se encuentran ni con divisas.

No es la primera vez que las “recetas” de Cubadebate son cuestionadas por los usuarios de la isla.

A principios de este año, con el país padeciendo largas colas para comprar alimentos y precios más que elevados, el medio oficialista sin pudor alguno propuso una receta de gazpacho andaluz, pollo con salsa de ajonjolí y pudín de verduras.

En julio de este año, la autora de esta columna de comida cubana también fue cuestionada por proponer un plato de carne fría que lleva picadillo, embutido, zanahorias, remolacha, ají, cebolla, ajo, hierbas aromáticas, nuez moscada, jengibre, vinagre, huevo, pan rallado, pimienta y sal a gusto; ingredientes más que difíciles de conseguir en Cuba.

A finales de 2021, también la columna de Sabor y Tradición levantó ronchas con la sugerencia de una receta con yuca, ajo, cebolla, harina, frijoles, muslos de pollo, lascas de jamón, salsa de soya, leche, manteca de puerco y mantequilla, entre otros. Todos ausentes o bien escasos y caros en los mercados cubanos, como le hicieron saber los internautas al medio.