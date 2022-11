Sobrevivientes de Bahía Honda son amenazados para que cambien testimonio

La Seguridad del Estado amenazó a los sobrevivientes del hundimiento de la lancha en Bahía Honda, donde murieron al menos siete personas, para que cambiaran su testimonio sobre el hecho, según informaron familiares de las víctimas.

Dianelis Portales Meizoso la hermana de Yerandi García Meizoso, uno de los fallecidos, dijo que ella misma fue amenazada por las autoridades cubanas tras publicar varios videos donde los sobrevivientes denuncian que la embarcación fue agredida por las tropas guardafronteras, y que la hundieron de forma premeditada.

En declaraciones a Martí Noticias la mujer detalló que fue citada por la Seguridad del Estado y al llegar al Departamento Técnico de Investigaciones de Guanajay la acusaron de haber enviado a la televisión estadounidense el video con el relato de los sobrevivientes.

"Entonces, ahora mi mamá me llama y me dice que los habían cogido y los habían presionado. Ellos habían dicho que los iban a meter presos, si no decían la declaración que ellos querían: Que fue un accidente, que no fue un asesinato. Que la lancha se viró", señaló.

Sin embargo, ella sostiene que su hermano fue asesinado. "A mi hermano lo encontramos con un ojo sacado del impacto de la lancha. A mi hermano lo encontramos con un golpe aquí atrás, en la nuca (...). Entonces, ese señor me dice a mí que es mentira, que la lancha fue virada, que los muchachos habían declarado ya que eso era mentira, que fue un accidente. Nosotros, aquí, en este país, no podemos decir la verdad, porque nos meten presos", subrayó.

Los sobrevivientes afirmaron en un inicio que la lancha cargada de migrantes fue embestida a finales de octubre de forma premeditada por un barco de guardafronteras.

Diana Meizoso, la madre de la niña de dos años Elizabeth Meizoso, fallecida en los sucesos de Bahía Honda, contó entonces que después de salir de la costa fueron rodeados por los guardafronteras. El chofer de la lancha de migrantes bajó la velocidad y cuando pasaron por el lado de las embarcaciones cubanas un oficial del régimen les dijo: "Ahora los voy a partir al medio".

Luego se alejaron y cuando estaban a una distancia prudencial se precipitó fríamente y a toda velocidad hacia la lancha, partiéndola al medio, dejando a varias personas heridas y siete muertos, una persona habría quedado como desaparecida, pues las autoridades no hicieron ninguna búsqueda, comentó.

Yuneika González, abuela de la niña, también ha denunciado ante Martí Noticias que luego de conceder una entrevista a ese medio, un agente del DTI la llamó para que no hablara, y la alertó de que "no me metiera en el lío de las redes sociales".

Los testimonios de los sobrevivientes Bahía Honda, Artemisa, coincidieron en el relato de los hechos y luego trascendió que los cadáveres presentaban golpes contundentes, los cuales habrían causado la muerte.

El tío de la niña Elizabeth Meizoso, Héctor Manuel Meizoso, contó que "ella no se ahogó. (...) A ella la mató el golpe que le dieron, porque yo, cuando la cambié en el funeral, porque fui yo quien tuvo el valor, porque nadie podía, y la cambié de ropa, yo vi todos los moretones que la niña tenía. Y tenía partida la cabeza, y yo no se lo he dicho a nadie", declaró a la emisora.

Asimismo, los familiares de la séptima víctima, Israel Gómez, dijeron que las autoridades no buscaron al joven de 29 años, que toda la búsqueda corrió a cuenta de los allegados.

Erik Gómez, el hermano de la víctima, que se mantuvo buscándolo dos días hasta que lo encontró, dijo que también estaba muy golpeado y que tenía una herida abierta en la espalda que hubiera llevado como 45 puntos de sutura.

Según el testimonio de los testigos, tras el impacto de la lancha guardafronteras contra la embarcación, el joven cayó al agua y fue herido por la propela de la embarcación.

Los sobrevivientes fueron trasladados al hospital Calixto García de La Habana con severos golpes. Incluso en uno de los videos puede verse a uno con un ojo morado.

La versión oficial omitía que al menos cinco personas quedaron desaparecidas tras el hecho y aseguró que la lancha se había hundido al norte de Bahía Honda tras chocar con una lancha guardafronteras, en una operación de tráfico de personas. Además que los miembros de ese cuerpo militar habían rescatado a 23 personas entre ellos, tres fallecidos.

Sin embargo, los sobrevivientes afirmaron que les lanzaron salvavidas porque ellos pidieron ayuda a gritos, pero que los propios familiares tuvieron que ayudar en el rescate porque los guardacostas no hicieron nada.

"Lo que hicieron con nosotros fue un asesinato. Eso fue un asesinato. Nos tiraron a matar. No hubo compasión con nada", dijo una de las testigos del hecho al canal Telemundo 51.