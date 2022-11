Hasta 43,600 pesos por una habitación en el hotel Presidente de La Habana

Hasta 43,600 pesos cubanos puede costar una habitación por noche y con desayuno en el hotel Presidente de La Habana, en un país donde casi la mitad de los trabajadores estatales ganan entre 2100 y 2810 CUP al mes, según denuncia trascendida en redes.

“Estos son los precios del hotel Presidente ¿y bueno? Deberían venir los inspectores y obligarlos a vender a precios justos”, expuso en Facebook el abogado avileño José Ángel García Veloso, quien comparte en su perfil el valor de hospedarse en esa instalación.

También refiere que el precio de una habitación simple en ese hotel habanero en dólares, al cambio oficial de 1X120 CUP, es de 184 dólares, mucho más caro que hospedarse en Dubai, donde se pueden cotizar entre 110 y 141 dólares la noche, con desayuno incluido.

Captura Facebook/ José Ángel García Veloso

García Veloso reconoce que el hotel Presidente “no está mal”, pero tampoco está para esos precios.

En los comentarios de su publicación un usuario refiere que “este es un país donde hace dos años ya se perdió la razón, la vergüenza y la cordura”.

Otros internautas apuntaron que esos precios “no son para trabajadores normales” y que Cuba está “en la fase superior del comunismo: "la autodestrucción".

Una internauta comenta, además, que esos precios le recordaron las cuentas de Mandrake el mago, “según las cuales, con el aumento salarial iríamos a los hoteles”.

También otro usaurio sugiere contratar los servicios del Profesor de la serie española La Casa de Papel para que asalte un banco en Cuba y con ese dinero se pueda pasar una noche en ese “hotelito” y de paso comprar algo en las tiendas MLC.

“El precio del hotel no es malo. Cuatro estrellas, plan AP, a cinco kilómetros del centro de la ciudad. Compara para que veas, en Dubai los hay más caros en correlación... El problema son los salarios, así de simple. Un Hotel en CDM con características similares no baja de 180 la noche, en Bogotá está sobre los 150, en Mumbai hasta 200… Lo que ocurre es que un profesional promedio gana no menos de 3,000 USD mensuales... Ahí está la respuesta...”, concluye otro comentario, que pone sobre la mesa el tema de los salarios en la isla, donde el mínimo es de 2,100 pesos y un médico solo puede ganar unos siete mil CUP.

A principios de este mes, también trascendió que hoteles en La Habana estaban negando la entrada de cubanos a sus instalaciones ante la devaluación de la moneda nacional.

El portal de noticias Cubanet indagó al respecto y confirmó que entre las excusas más recurrentes para impedir que los cubanos reserven o disfruten de algún servicio están: "Estamos a tope", "esperamos una delegación muy grande", "solo estamos atendiendo huéspedes", "no quedan capacidades", "estamos celebrando una boda".

Incluso en las cafeterías de estas instalaciones los dependientes dicen que "el servicio es solo para huéspedes", detalló el medio.

El Ministerio de Turismo y las empresas hoteleras, tanto extranjeras como las nacionales, no se han pronunciado oficialmente al respecto, pero un funcionario de esa cartera dijo bajo condición de anonimato que "hasta el momento no existe prohibición alguna emitida por la institución gubernamental, pero varios establecimientos, de modo individual, han emprendido acciones con el objetivo de evitar pérdidas al comercializar sus servicios en pesos cubanos".

"Que no exista la prohibición no quiere decir que no esté ocurriendo, pero además es de conocimiento del Gobierno", señaló la fuente.

Explica que simplemente "han preferido mirar a otro lado antes que pagar las deudas y permitir un reajuste de precios. Se han empeñado en querer demostrar que la moneda nacional tiene valor cuando la realidad nos está diciendo que no (…). El Ministerio (de Turismo) ha hecho recomendaciones sobre la necesidad de establecer excepciones con determinados establecimientos de altos estándares; de hecho ninguno de esos hoteles se comercializa a cubanos en los burós de reservaciones", agregó.

Varios trabajadores de hoteles como el Nacional, Capri, Manzana Kempinski, Grand Aston, Paseo del Prado y Grand Packard dijeron a ese medio de prensa que estas instalaciones "están obligadas a comercializar un mínimo de servicios en pesos cubanos, para clientes nacionales", pero "no resulta rentable comercializar en pesos cubanos, a una tasa de cambio poco realista, muy inferior a la del mercado informal".

Sin embargo, el régimen no habla del tema para mantener una imagen, pues los convenios que orientan comercializar servicios para nacionales en pesos cubanos responde a objetivos estrictamente políticos, y no ha sido cumplido por la parte cubana.

El régimen de La Habana se habría comprometido con la parte extranjera que maneja los hoteles a abonar en divisas los montos recaudados en moneda nacional, de acuerdo con una tasa de canje fija convenida con anterioridad, pero no ha pagado.

Uno de estos directivos extranjeros, representante de uno de los hoteles con más denuncias, dijo a Cubanet que "hay una deuda acumulándose y, como nos han comunicado (el banco cubano) en varias ocasiones, no es posible liquidar por el momento".

"No se trata de discriminar a los cubanos, para nada (…). Mi esposa es cubana, es una medida de protección, porque de no hacerlo terminaríamos cerrando (…), se le ha pedido al Gobierno actualizar el acuerdo, pero hasta el momento no hay respuesta; tampoco hemos podido ajustar precios a un tipo de cambio similar al de la calle porque estamos esperando respuesta (…), hoy nuestros precios, aunque son altos, están muy por debajo de los precios de cualquier paladar (restaurante privado) de La Habana. La gente ha hecho sus cuentas. Nosotros también, y no es negocio", argumentó.

Recientemente, un reporte de Diario de Cuba abordó el mismo tema. En esa ocasión una cubana afirmó que tardó 15 días en lograr que el hotel Manzana Kempinski le admitiera una reserva para cenar en el restaurante, y al llegar el local estaba casi vacío y no se llenó durante toda la velada. Los precios de estos restaurantes están establecidos al cambio oficial, por lo que resultan menos caros que en cualquier paladar de La Habana.