Elon Musk reactiva la cuenta de Donald Trump en Twitter

Foto © Facebook / Trump Campaign - Elon Musk

Elon Musk, el nuevo y polémico propietario de Twitter, activó la cuenta eliminada del expresidente Donald Trump, a pesar del desprecio mostrado por este hacia su retorno a esta red social que tanto empleó en el pasado.

“La gente ha hablado. Trump será reincorporado. Vox Populi, Vox Dei”, tuiteó Musk luego de conocer el resultado de una encuesta que lanzó desde su cuenta en Twitter, preguntando si los usuarios deseaban el retorno de Trump.

Con el 51,8 por ciento a favor y el 48,2 en contra, la encuesta del multimillonario dejó ver la voluntad mayoritaria de los usuarios que respondieron a su iniciativa, una más que se suma a las polémicas y chocantes decisiones tomadas por el empresario desde que asumió el mando.

“No puedo ocultar que me gusta la personalidad de Musk; es listo. Hizo una encuesta y los resultados son claros. Pero yo tengo otra red social, TRUTH Social, que le está yendo fantástico, a pesar de que la prensa la odia”, dijo el magnate este sábado.

Con algo más de 15 millones de usuarios de Twitter que votaron en la encuesta, la decisión de Musk toma en cuenta a poco más del 4,5% de sus 330 millones de perfiles activos. La red tiene un total de 1.3 billones de cuentas, pero solo un 2,5% de ellas son consideradas cuentas activas.

“No veo ninguna razón por la que deba volver a Twitter. La compañía tiene un montón de problemas. Están viendo lo que está pasando. Lo conseguirá o no, pero tiene problema con la fidelización de sus usuarios, además de que tiene un montón de cuentas falsas y bots. TRUTH Social les está reemplazando”, aseguró el expresidente de Estados Unidos, a quien se le prohibió el servicio de redes sociales por incitar a la violencia que condujo al asalto al Capitolio del 6 de enero.

A finales de abril, tras el anuncio de que el empresario multimillonario Elon Musk compraría Twitter por 44,000 millones de dólares, Trump aseguró que no volvería a esta red social, aunque su cuenta fuera restablecida.

Las especulaciones de que el republicano pudiera volver a la red social quedaron matizadas por sus declaraciones. “No me voy a ir a Twitter, me voy a quedar en Truth”, dijo Trump a Fox News. “Espero que Elon compre Twitter, porque le hará mejoras y es un buen hombre, pero me voy a quedar en Truth”, recalcó.

Un mes más tarde, el presidente ejecutivo de Tesla -que se define como un “absolutista de la libertad de expresión”- dijo que revertiría la prohibición de Twitter al expresidente. Una vez al mando, sus políticas de despidos y recortes en determinadas áreas que controlan la veracidad de los contenidos han sido percibidas como polémicas.