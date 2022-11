Enorme bache amenaza a conductores en La Habana

Un enorme bache amenaza a los conductores de vehículos en la calle 114, en el semáforo de 59 en La Habana.

“Miren qué lindo quedó el arreglo aquí en 114 en el semáforo de 59. Hace 15 días lo arreglaron”, denunció en el grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!”, el chófer Gustavo Adolfo Díaz Prieto.

Este usuario compartió un video donde se puede ver el enorme bache lleno de agua, mientras lo intenta sortear con su auto.

Los comentarios a la publicación de Díaz Prieto denuncian la corrupción de las autoridades y narran experiencia de otros chóferes con el bache.

“¡Solo tiraron un poco de tierra para justificar lo que se roban! ¡Y así hacen en todas las entidades! ¡Crean una fachada para robar robar y robar!”, denunció un usuario.

“Yo hace un tiempito iba por ahí y tuve q meter una clase de timonazo para poderlo esquivar que no te puedo explicar. Menos mal que no venía nadie contrario a mí, si no, me quedo sin carro”, relató otro.

Para el internauta Alberto Pérez Herrera este es un problema que se extiende a toda la capital y que da cuenta de la desidia de las autoridades.

“Es basura lo que hacen, aquí en la calle Silvia reparto Párraga por las vísperas de la Santa Bárbara han remendado una cantidad de pozos porque esos no eran baches, los cuales eran parte de nuestras familias por el tiempo que llevaban ahí. Estos fueron trabajados con toda la humedad que tenían los mismos debido a que es constante el agua albañal que corre por dicha calle. ¿Ustedes creen que eso dure mucho?, todo es aparentar para dichas vísperas que la calle está arreglada. Saludos de un cubano de a pie para aquellos que les gusta justificar lo injustificable y sufre toda esta m****”, argumentó.

El mal estado de las vías públicas ha provocado una considerable cantidad de accidentes durante el año. En julio, varios conductores alertaron sobre un enorme bache inundado de agua que impide el tránsito seguro por una calle de la zona de Santa Fe, en el municipio habanero de Guanabacoa.

Por esa misma fecha trascendieron las imágenes de un camión estatal que quedó atrapado en un enorme bache que interrumpe el tránsito por una de las carreteras aledañas a la Universidad Tecnológica José Antonio Echeverría (CUJAE), en La Habana.

“Qué falta de respeto, lo que tienen es que arreglar las calles, ahora mismo en la CUJAE”, escribió un internauta en la descripción de tres fotos que muestran el incidente, en el que, afortunadamente, no se produjeron daños humanos.

En junio último un cubano alertó en redes sociales sobre la presencia de un enorme hueco en un puente en la carretera que va desde Santiago de Cuba hasta Guantánamo. El bache es tan antiguo que ha nacido una planta en su interior.

“Ya no hay quien maneje en este país, y no se dan cuenta de que están acabando con todos los carros, los particulares y los estatales, y se están perdiendo vidas humanas por no reparar las carreteras, o por lo menos tapar los huecos”, agregó un internauta al respecto.

Mientras, en abril de este año, trascendió en Facebook que un gigantesco bache lleno de agua en el reparto Fontanar en La Habana servía de estanque a varios patos.

En marzo, por su parte, un cubano murió al caer en su moto dentro de un gigantesco bache de La Habana, ubicado frente al parque Sevillano, en la calle Úrsula, entre Jorge y D'Strampes, en el municipio de Diez de Octubre.

El fallecido, Daniel Toribio, de 30 años, estuvo alrededor de 48 horas en coma en el Hospital Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez tras sufrir un accidente con su moto el 10 de marzo cuando cayó en el gigantesco bache.