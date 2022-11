Ana de Armas galardonada como mejor actriz por la Critics Choice Association’s

Blonde continúa regalando a Ana de Armas muchísimas sorpresas. En esta oportunidad la cubana fue galardonada como la mejor actriz por la Critics Choice Association’s Celebration of Latino Cinema & Television.

La organización de críticos más grande de Estados Unidos y Canadá reconoció la actuación de Ana de Armas en su protagónico como Marilyn Monroe en la película del director Andrew Dominic.

Aunque la actriz no estuvo presente en la ceremonia, a través de un video pronunció unas palabras para agradecer este reconocimiento.

"Blonde es la película que siempre soñé hacer, y muy a menudo en mi carrera pensé que nunca iba a tener la oportunidad de hacer algo así, y no estoy hablando sólo de interpretar a Marilyn Monroe, que era impensable para muchos", dijo Ana de Armas, según refiere Telemundo.

"Hablo de la oportunidad, una oportunidad que realmente me haría sentir que me estaba liberando de las etiquetas, que me permitiría llevarme a mis límites, que estaba haciendo algo innovador que me demostraría a mí y a otros latinos que podemos hacer cualquier cosa si se nos da la oportunidad", añadió la protagonista de The Gray Man.

Desde su estreno el pasado septiembre en el Festival de Venecia, Blonde y sobre todo la actuación de Ana de Armas, han recibido muy buenas críticas además de la gran acogida del público que en esa ocasión la ovacionó durante 14 minutos.

Para muchos espectadores, la cubana es una de las favoritas para llevarse un Oscar en la edición de 2023, pues no solo hizo una buena interpretación sino también una excelente caracterización del personaje.

Hace solo unos días, la joven deslumbró en la gala de premiaciones de los Governors Awards, los galardones honoríficos que entrega cada año la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, a los que asistió como invitada.

