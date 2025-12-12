El delirio de Maduro: asegura que Venezuela está lista para “partirle los dientes” a EE.UU.

Maduro volvió a desafiar a EE.UU. con un discurso lleno de retórica bélica, asegurando que su país está preparado para “partirle los dientes”.

Jueves, 11 Diciembre, 2025 - 20:45

Nicolás Maduro Foto © Nicolás Maduro / Telegram

En medio del creciente aislamiento internacional y de la nueva ofensiva de sanciones impuesta por Washington, el gobernante Nicolás Maduro protagonizó este jueves otro de sus discursos más agresivos y delirantes, asegurando que Venezuela está lista para enfrentarse militarmente a Estados Unidos.

En estos tiempos debemos ser como guerreros y como guerreras, con un ojo pelado y el otro también. Trabajando, produciendo, construyendo, funcionando todo siempre y preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta, desde la patria de Bolívar”, exclamó Maduro durante un acto televisado con militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El mensaje se produce en un contexto de tensión creciente con Estados Unidos, tras las recientes sanciones de la Administración Trump contra los llamados “narcosobrinos” de su esposa Cilia Flores y varias compañías petroleras acusadas de financiar al régimen chavista.

Maduro volvió a apelar al discurso del antiimperialismo y la defensa de la soberanía, mientras el país enfrenta una de sus peores crisis económicas y humanitarias. En su intervención, pidió a los venezolanos “unidad absoluta” ante lo que describió como “una guerra total del imperio y sus lacayos”.

“No hay sanción ni bloqueo que pueda detener al pueblo de Bolívar. Si el imperio nos toca, sabrán que Venezuela no se rinde”, dijo Maduro con tono desafiante.

El régimen chavista ha intensificado en los últimos meses los ejercicios militares conjuntos con Rusia, Irán y China, presentándolos como una demostración de fuerza ante Estados Unidos.

El mandatario también ordenó al alto mando militar mantener un “alerta máxima” frente al despliegue naval estadounidense frente a las costas venezolanas, como parte de la Operación Lanza del Sur, que Washington asegura está dirigida contra el narcotráfico y el contrabando de petróleo.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

