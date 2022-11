Cuerpo de una cubana lleva más de tres meses en una morgue en Perú

Foto © Captura de RPP Noticias

El cadáver de la anciana Xiomara Miranda García, una cubana que vivió durante unos 60 años en Perú, permanece en una morgue de Lima desde hace más de tres meses. La mujer al morir no contaba con familiares en la nación sudamericana ni tampoco en Cuba.

Sin embargo, las autoridades se niegan a entregar el cadáver a Violeta Flores, una amiga de la fallecida que estuvo vinculada con la anciana y con su esposo durante casi 40 años, según refiere la prensa peruana.

Desde la muerte de la anciana, ocurrida el 10 de agosto en su casa, ubicada en el jirón Azángaro en el centro histórico de Lima, Flores ha hecho gestiones para poder retirar el cadáver de la Morgue Central de la capital, sin que hasta el momento haya sido posible darle sepultura.

“El fiscal no nos quiere entregar el cuerpo. Desde el comienzo dijo que no me lo entregaba porque yo no era familia directa. He presentado evidencia de la relación de amistad, firmas de vecinos, fotos y todavía el fiscal me dijo que va a entrar en investigación”, se quejó Violeta.

La mujer añadió que no entiende cómo el fiscal incluso ha dispuesto la entrega a la beneficencia pública de los objetos materiales de la cubana fallecida y en cambio se niega a que reciba cristiana sepultura, algo que considera además imperdonable tratándose de una señora que era muy católica, según subrayó.

“No entiendo cuál es la investigación. Me está diciendo lo mismo desde el principio. En eso ya pasó tres meses y el fiscal sigue diciendo que no entrega el cadáver porque no soy familia directa y el cadáver sigue tirado en la morgue”, lamentó Violeta Flores, quien indicó que incluso hay un sitio reservado en una importante parroquia de la zona para darle sepultura a las cenizas de la fallecida.

Violeta Flores aseguró que el párroco de la Iglesia San Pedro, donde solía acudir la cubana, accedió a acoger las cenizas de Xiomara García, pero para esto los amigos de la ciudadana cubana necesitan la autorización para retirar el cuerpo de la morgue.

La anciana y su esposo vivían en la cuadra 9 del jirón Huallaga, en el distrito de Cercado de Lima desde hace varias décadas. El esposo de la mujer -que no ha trascendido si era cubano o peruano- falleció en 2012 pero la mujer quedó viviendo en el mismo lugar.

En agosto de este año Violeta Flores, que estaba en constante comunicación con su amiga, cuenta que al no tener noticias de ella durante varios días llamó a la policía.

Los efectivos policiales acudieron a la casa de Xiomara y la encontraron muerta en su cama. Luego llegó la fiscalía para investigar el caso y hacer las pesquisas correspondientes. El cuerpo de la anciana fue llevado a la morgue de Lima para realizarle la necropsia establecida por la ley, donde las autoridades concluyeron que murió a causa de un edema cerebral producto de una caída que habría sufrido.

“Pido ayuda para darle cristiana sepultura”, reiteró la amiga de la cubana fallecida, que decidió llevar el caso a la televisión para demandar mayor atención al caso.