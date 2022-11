Ktivo Disidente condenado a dos años y medio de prisión por protestar en La Habana

Ktivo Disidente protestando en Boulevard San Rafael en La Habana Foto © Facebook / Ktivo Disidente

El activista Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Ktivo Disidente, fue condenado este martes a dos años y medio de prisión por realizar una protesta pacífica en La Habana.

El manifestante fue juzgado por "difamación", "desobediencia" y "desacato" en la ciudad de Cienfuegos, donde se encuentra recluido en la prisión de Ariza. Al activista lo trasladaron a ese penal tras una detención arbitraria por subirse a un muro del boulevard de San Rafael, en La Habana, y pedir cambios para la isla el pasado 28 de abril.

La organización independiente Cubalex denunció en Twitter la imposición de la condena, y dijo que "Fernando Becquer, acusado por 30 mujeres de abuso, anda en la calle haciendo mandados por el Vedado. Mientras que hoy el activista Ktivo Disidente fue condenado a 2 años y medio en PRISIÓN por subirse en un muro y pedir libertad para los presos políticos. Las prioridades", agregó.

Asimismo, la sección jurídica del medio independiente El Toque confirmó que "el juicio de Ktivo Disidente ha concluido" y en el proceso "fue sancionado a 2 años y seis meses de prisión por subirse en un muro y protestar. La misma sanción que solicitó la Fiscalía por entenderlo responsable de los delitos de desobediencia y desacato".

El hombre de 40 años de edad ha protagonizado en la cárcel varias huelgas de hambre para exigir su libertad.

Su manifestación pacífica ocurrió el pasado 28 de abril en el Boulevar de San Rafael, en La Habana, y en ella defendió su derecho al libre pensamiento y a participar activamente en la vida política del país: "Si quieren que viva Fidel', bueno, que viva Fidel, eso es un problema que es de ustedes. ¡Yo no quiero ser comunista!", expresó.

"Libertad para el pueblo cubano, excarcelación de todos los presos políticos. 1,124 presos políticos. Yo voy a ser el 1,125", dijo el activista en esa ocasión mientras era escuchado y filmado por un grupo de personas.

"Eso tiene que parar, tiene que parar y lo tenemos que parar nosotros, con civismo, la sociedad civil. No tiene que haber violencia. No tiene que haber derramamiento de sangre, pero tienen que dejarnos participar en la vida política del país. El que es comunista que lo sea, pero el que no, hay que respetárselo", dijo el opositor encaramado en un muro junto a un parque infantil en el citado Boulevard, en las inmediaciones del antiguo hotel Royal Palm, convertido hoy en edificio multifamiliar.

La policía llegó al lugar de inmediato y exigió que quienes estaban grabando apagaran los teléfonos o que abandonaran la zona cuando antes, bajo amenaza de cárcel. Después ocurrió su detención y su posterior traslado a la cárcel de Cienfuegos.

En diciembre de 2020, en el mismo Boulevard, se manifestó con un cartel el joven cubano Luis Robles Elizástigui, quien fue condenado a cinco años de prisión, luego de pasar más de un año tras las rejas.

El hombre se paró en el medio de la calle con un cartel que pedía el fin de la represión y la libertad del rapero Denis Solís. El Tribunal Provincial Popular de La Habana condenó a Robles por los delitos de "propaganda enemiga" y "desobediencia".