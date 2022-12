Comienza diciembre y continúan los apagones en Cuba

Se inició el último mes del 2022 y los apagones continúan en Cuba, con un pronóstico de la Unión Eléctrica (UNE) de déficit de generación de más de mil MW para el horario pico de este jueves.

Facebook Unión Eléctrica UNE

Miguel Díaz-Canel prometió en el verano una mejoría de la crisis de los apagones hacia diciembre, cuando deben incorporarse unos 280 MW a la generación térmica, entre 180 y 190 MW a la distribuida y otros 450 MW a partir de nuevas inversiones.

Esta semana el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, retomó la promesa de Díaz-Canel y ratificó "el compromiso de disminuir las afectaciones a la población en el mes de diciembre". Sin embargo, tras más de un año de apagones continuos, la UNE no logra superar la crisis energética.

En su reporte de este 1 de diciembre, la Unión Eléctrica señaló que los cortes de energía se mantienen, con una afectación máxima de 900 MW por déficit de capacidad de generación en el horario diurno y de 1,124 MW en la hora pico.

En esta jornada tienen "fuera de servicio por averías" las unidades 6 y 7 de la Central Termoeléctrica (CTE) Mariel, la CTE Talla Piedra, la CTE Guiteras, las unidades 4 y 5 de la CTE Nuevitas, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 6 de la CTE Renté.

Además, tienen "fuera de servicio por mantenimiento" la unidad 3 de la CTE Santa Cruz y las unidades 3 y 4 de la CTE Renté.

El Sistema Electro-energético Nacional (SEN) también tiene limitaciones en la generación térmica (211 MW) y en la generación distribuida donde no disponen de 898 MW por avería y 722 MW por mantenimientos.

La población reaccionó con duras críticas a la compañía eléctrica porque el gobierno había prometido mejoras y el fin de los apagones no llega para los cubanos.

"Anoten la promesa de que en diciembre mejorará la situación del SEN, cuando a diario sube el déficit de 100 en 100, para esos 100 no hay frenos. Reír para no llorar. Además del resto de las carencias, no se puede disfrutar ni del mundial ni de la novela, sin mencionar lo importante que es dormir las horas necesarias, pero bueno 'el país avanza y eso les duele'. El eslogan más sin sentido dicho algún día", dijo una persona.

Esta semana Díaz-Canel dijo ante el Consejo de Ministros que el 2023 será un mejor año para los cubanos, pero solo se logrará si todo el mundo trabaja "intensamente". Pidió que el trabajo en todos los sectores "aplaste la burocracia, las trabas, el inmovilismo, la espera".