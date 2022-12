Denuncian maltratos en terminal de vuelos nacionales de aeropuerto José Martí en La Habana

Un pasajero cubano denunció el maltrato que sufrieron él y otros usuarios en la terminal de vuelos nacionales del Aeropuerto José Martí en La Habana.

La denuncia la hizo este miércoles el productor cinematográfico Reymel Delgado Rodríguez en la red social Facebook, donde explicó que fueron obligados a esperar su vuelo parados al sol, a pesar de existir una sala de espera en la Terminal #1 del aeropuerto.

Facebook Reymel Delgado

"Esperando vuelo Holguín-Habana. Sala de espera A, totalmente vacía, con asientos confortables. La seguridad (agentes) de la terminal obliga a los que esperamos a estar al sol, fuera", dijo el cubano.

Explica que dirigió su queja primeramente a los trabajadores de la institución a fin de conocer las razones por las que los pasajeros debían estar parados al sol, pero solo recibió más maltrato y el silencio cómplice de los funcionarios del aeropuerto con la arbitraria medida.

"Cuando pregunto qué ley o decreto ampara eso, nadie me sabe responder. Cuando pregunto el nombre de quién ha dado esa indicación me niegan la información. La agente de seguridad, su jefa de turno y alguna otra persona que se niega a decir nombre y cargo, me amenazan con llamar a la policía", contó Delgado.

Intentó exigir sus derechos y fue amenazado con ser apresado por ello. En su denuncia recordó que "esta terminal es del pueblo, no es privada, es de todos y para el uso de todos" y por tanto asegura que no hay razón para esperar bajo el sol cuando hay un salón de espera habilitado.

Varias personas reaccionaron a la publicación y algunos aseguran que no es la primera denuncia de esta situación que se produce.

"Hubo denuncias publicadas hace semanas y es una decisión del director de esa terminal del aeropuerto, según leí, tomada por sus berocos para cuidar esa inversión. Y no pasa nada: hoy te tocó a ti", dijo un cubano.

"Están como en los hoteles. ¡Ahorita no nos quieren en ningún lugar! Como su fuésemos la peste. Es horrible todo lo que está sucediendo. Están privatizando el país poco a poco", dijo otra usuaria.

También hubo quien bromeó usando la socorrida excusa de los discursos oficialistas: "eso es culpa del bloqueo".

Las denuncias por maltrato y mal servicio de transporte en Cuba se producen con alta frecuencia, no solo en el aeropuerto, también en terminales de ómnibus y en otras empresas estatales.

Esta semana el gobierno de Sancti Spíritus tuvo que tomar una medida administrativa tras recibir numerosas quejas de pasajeros de la terminal de ómnibus provincial por las pésimas condiciones de la antigua estación, donde actualmente se ofrece ese servicio.

La administración de transporte anunció que la lista de espera del viajero será trasladada a la nueva Terminal de Ómnibus de la ciudad. Sin embargo, la medida no estará en práctica hasta inicios de 2023, sin una fecha exacta, por lo que se espera que el maltrato a la población continúe por tiempo indefinido.