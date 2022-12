Decano de Facultad de Medios Audiovisuales afirma que el cine cubano está en decadencia

Cine Yara Foto © Festival de Cine de La Habana / Facebook

Un realizador audiovisual cubano, defensor del régimen castrista, afirmó que el cine cubano está en decadencia, y criticó los temas que se llevan a los filmes que se hacen actualmente en la Isla.

Javier Gómez Sánchez, decano de la Facultad de Medios Audiovisuales (FAMCA) del Instituto Superior de Arte (ISA), aseguró que el cine cubano no es solo un arte en decadencia, sino que en Cuba el cine es un mundo en decadencia.

"Es un país en cuyo cine hay gente buena, talentosa, honesta, con capacidad de hacer mucho, hay un desarrollo técnico (que resulta paradójico, mientras más disponibilidad tecnológica y experiencia usándola, peor cine se está haciendo)", dijo.

Gómez Sánchez aseguró que en el cine cubano actual predominan males como la superficialidad, la deshonestidad, la doble moral y el empobrecimiento intelectual.

"El llamar 'exilio' a la migración, 'censura' al olvido, buscando el discurso más conveniente. El aplauso fácil de un mundo con el que cada vez es más difícil identificarse...", señaló en su muro de Facebook.

El guionista y productor subrayó que hace falta una generación de realizadores nuevos, que asuman críticamente la realidad del país con profundidad, y con un posicionamiento ideológico que explore las causas de la pobreza en Cuba.

"¿Dónde están las películas y documentales que hablen no solo de la migración y el afán de irse, sino de las que se quedan viviendo y trabajando en este país? Que hablen de los que han regresado. O que hable de los que mueren tratando de llegar, o que cuenten como es la realidad de muchos de los que emigran. No lo tenemos. Un cine que hable de la corrupción, la violencia estructural de nuestra sociedad y todas las violencias que padecemos, incluyendo la violencia policial, y la violencia institucional. No lo hacemos", lamentó.

Gómez Sánchez reveló que cerca de la Facultad en la que trabaja, ubicada en Miramar, se está levantando una mansión donde había un terreno baldío, y calificó esa historia como "invisible".

"¿Cómo se acumuló ese capital? ¿Cómo se están formando las nuevas fortunas en nuestro país?... Necesitamos un cine que no solo mire la pobreza, sino analice la formación de la riqueza. Un cine cubano sobre la desigualdad, en una sociedad que se hace cada vez mas desigual", expresó.

El comunicador, quien en 2021 realizó el documental La dictadura del algoritmo, en el que arremete contra la prensa independiente cubana, aseguró que el buen cine solo puede hacerse "desde una visión ideológica que beba de la Revolución cubana, y que no esté intoxicada contra ella".

"El anticomunismo que campea en nuestro ambiente cinematográfico no lo va a producir. Solo un cine militante se puede cuestionar en Cuba la destrucción del socialismo", concluyó.

Esta declaración llega tras la inauguración del 43 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, donde su presentadora, Andrea Doimeadiós, dijo es la "única actriz joven cubana que quiere estar en Cuba", algo que en opinión de Gómez Sánchez es una "anécdota del show kitsch".