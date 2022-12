Joven condenado a 12 años por el 11J denuncia torturas en prisión

El joven manifestante del 11 de julio (11J) Orlando Carvajal Cabrera, condenado a 12 años de prisión en la cárcel Jóvenes de Occidente, denunció torturas y malos tratos por parte de oficiales del penal y asegura que su vida corre peligro.

"Aquí he experimentado lo que es la tortura psicológica, como cuando me hicieron juicio hace ya casi un año, me sancionaron a 20 años de privación de libertad, y llegando del juicio me mandaron para una celda disciplinaria sin explicación ninguna. Sin nada para abrigarme ni taparme, tenía que taparme del frío durmiendo bajo el colchón. He sido amenazado por los oficiales de guardia, golpeado, ofendido, y muchas cosas más", contó en una emotiva carta enviada desde la prisión al activista Marcel Valdés, que la compartió en Facebook.

"Hoy en día hay un primer teniente llamado Yurisbel Despaine Despaine que ha hecho fijación hacia mi persona. Me ha amenazado varias veces con golpearme, sacarme los ojos, tirarme del tercer piso hacia abajo, me insulta, ofende y falta el respeto", agregó.

Carvajal Cabrera continúa: "Este lugar no parece un centro de reeducación. Los guardias se prestan para muchas cosas, fuman drogas junto con los reclusos, piden cajas de cigarro para cualquier cosa, jabones, etc. Se pasa mucha hambre y ves cómo la comida que sobra se la llevan para dársela a los puercos, se roban los pomos de aceite, cartones de huevos, las viandas, el arroz, y todo lo que puedan. Todo eso y muchas cosas más".

El joven, quien fue detenido con solo 19 años por manifestarse en el barrio La Güinera, tenía una petición fiscal de 20 años de cárcel y recibió una sentencia de 12 años.

Marcel asegura que la vida del preso político está en riesgo. En la carta, Carvajal Cabrera agradece a los activistas cubanos por la defensa de los prisioneros del 11J, y expresa que a pesar de "toda esa represión, gracias a lo que me ha contado mi mamá sobre las cosas que haces, tengo mucha fe de que algún día puedan reflexionar sobre mi sanción, con la que no estoy de acuerdo".

La madre del joven, Marilyn Cabrera, ha denunciado los abusos contra su hijo, y ha mostrado su preocupación por los episodios depresivos que padece el joven en la cárcel, especialmente cuando sobre él pesaba una petición fiscal de 20 años de privación de libertad.

"Mi hijo comentó que quería ahorcarse. Lo subieron para una celda (de castigo) por 5 días. Me dijo que en ese tiempo estuvo sin comer. Lo tuvieron sin agua. Yo fui a la prisión porque me enteré por otro preso que mi hijo estaba en una celda", contó la madre cubana en enero pasado.

Este domingo, cuando la mujer intentó manifestarse pacíficamente por la liberación de los presos políticos junto a la Dama de Blanco Berta Soler y Norabel Herrera, madre de otro sentenciado por el 11J, las mujeres fueron detenidas por agentes de la Seguridad del Estado.

"Orlando y su madre necesitan apoyo de activistas, instituciones internacionales, medios de comunicación, influencers y toda persona que pueda apoyarlos", recalcó Marcel.

En el listado de Cubalex se detalla que el joven se manifestó en La Güinera y fue detenido 10 días en la Dirección de Inteligencia (DTI) de Capri.

En un video filmado por el régimen cubano lo obligaron a confesar que tiró una piedra, expresa la organización.

En el juicio de apelación el 12 de mayo le rebajaron su condena de 20 a 12 años de privación de libertad.

Otros manifestantes del 11J también han denunciado torturas en la prisión. Uno de ellos es el villaclareño Andy García Lorenzo.