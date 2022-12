Aly Sánchez vuelve a la casa donde vivió en Cuba

Aly Sánchez Foto © Instagram de la artista

La actriz y comediante cubana Aly Sánchez visitó la humilde casa en la que vivió en Banao, en la central provincia de Sancti Spíritus, hace más de 15 años.

La influencer viajó a Cuba hace unos días junto a varios amigos y los llevó a recorrer con ella el pueblo, el barrio y las calles en las que creció, y reencontrarse con familiares, amigos y vecinos.

"Que nadie te haga sentir mal por burlarse de donde vienes, precisamente ese lugar te hará llegar a donde quieres. De Banao para el mundo", escribió junto al video del recorrido por su antigua casa.

En el video, se ve a Aly acercarse a uno de los actuales habitantes de la casa y pedirle permiso para recorrer los exteriores de la vivienda y mostrarle a sus amigos el lugar en el que vivió hace más de 15 años, escenario de muchas historias que ella les ha contado.

"Ay yo me muero en llanto con esos reencuentros, ya no tengo corazón para eso", confesó la cantante Aymée Nuviola, mientras Gardi añadió: "¡Qué lindo detalle! Por eso eres tan grande y te esperan grandes bendiciones, porque no olvidas de dónde vienes. Mi admiración y lo sabes".

Sus seguidores también inundaron el post de comentarios agradeciéndole por mantenerse humilde y nunca olvidar de dónde viene.

Durante su tiempo en Cuba, además de las emociones y los reencuentros, Aly no perdió oportunidad para el humor y para crear videos que les sacan las risas a sus fans.

En esta ocasión, la actriz viajó a la isla con Yoyi, cuya serie de videos humorísticos en Instagram titulada "Las fronterizas" se ha hecho viral entre la comunidad cubana. Además de aprovechar para hacer algunos divertidos clips con Yoyi, Aly compartió un video protagonizado por dos niñas de su barrio que cuenta la historia de esta gran amistad que viene desde la infancia.

