Padre soltero y su hija que quiere ser influencer reciben sorpresas en Cuba desde Florida

Un padre soltero cubano y su hija de cinco años, conocidos en redes sociales por sus videos llenos de ternura y humor, recibieron recientemente dos sorpresas que han mejorado significativamente sus posibilidades de seguir creando contenido.

La actriz e influencer cubana Aly Sánchez se comunicó directamente con Jankiel Yera y la pequeña Jimena, luego de que esta última expresara públicamente su deseo de ser como ella y convertirse en influencer.

El emotivo video, difundido por el perfil @losfueradrosca, llamó la atención de la influencer, quien no dudó en contactarlos. “Cuando la escuché decir que quería ser como yo, sentí un nudo en la garganta”, escribió Sánchez en Instagram.

“Ellos viven solos en Cuba, creando contenido entre muchas dificultades… y aun así, inspiran”, expresó la conocida actriz cubana.

La otra gran sorpresa vino también desde Florida. La creadora de contenido Dayana Suárez (@laprospera_oficiall) aseguró que se prepara la entrega de un nuevo teléfono móvil y una tableta, gestionados a través del negocio privado IFIXIT Mobile Repairs, en Cape Coral.

El gesto fue celebrado por los seguidores de ambos perfiles. “Gracias @ifixitmobilerepairscapecoral ya Jankiel y su hija Jimena van a tener un nuevo teléfono y hasta una tablet para la princesa”, escribió Dayana, agradeciendo también al público por compartir la historia.

Las redes sociales fueron clave en esta cadena de solidaridad, que comenzó con videos caseros grabados desde la cotidianidad de un hogar modesto en Cuba. Jankiel Yera ha ganado fama por mostrar con naturalidad y sentido del humor su día a día como padre soltero.

En uno de sus videos más virales, se le ve caminando bajo el sol intenso para recoger a su hija en la escuela, bromeando con que las calles parecen “el desierto del Sahara”. La pequeña regresa con el uniforme arrugado, el cabello alborotado y una sonrisa, ajena a las carencias, pero llena de alegría.

La complicidad entre ambos queda reflejada también en otros clips donde Jankiel la peina mientras compara su melena enredada con un “nido de aura”, o cuando cocinan juntos antes del apagón.

Ella, por su parte, muestra una personalidad extrovertida, tomando el móvil para simular que habla con sus “seguidores”, convencida de que algún día será famosa.

Durante una entrevista reciente con @losfueradrosca, Jimena confesó su admiración por Aly Sánchez y su deseo de “tener muchos seguidores para ser millonaria”. El padre, lejos de censurar a la niña, la acompaña en cada ocurrencia y la alienta a soñar.

El carisma de esta dupla ha generado una ola de mensajes positivos. “Esa niña no sabe la suerte que tiene de tener un padre como tú”, comentó una seguidora. Otro escribió: “Ustedes son un ejemplo de amor, esfuerzo y esperanza”.

Ahora, con las nuevas herramientas en camino, Jankiel y Jimena podrán continuar compartiendo su historia con más calidad, pero con la misma autenticidad que los hizo virales.

